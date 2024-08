Il Quadrilatero della Moda è la meta più ricercata dagli amanti dello stile: ecco la mappa dei negozi e cosa vedere

Milano è conosciuta in tutto il mondo come la capitale della moda e dello shopping. A tal proposito, la meta più ambita dagli amanti dello stile è il Quadrilatero della Moda. Ecco cosa vedere e la mappa dei negozi.

Il Quadrilatero della Moda: la mappa dei negozi

Il quartiere è chiamato in questo modo perché il suo perimetro è delimitato da quattro strade molto famose, caratterizzate dalla presenza di negozi con importanti griffe di moda mondiali: Via Montenapoleone, Via Alessandro Manzoni, Via della Spiga e Corso Venezia.

I brand di lusso, che è possibile incontrare, sono tanti, ad esempio: Armani, Versace, Alberta Ferretti, Dolce e Gabbana, Prada, Fendi, Louis Vuitton, Chanel, Bottega Veneta, Gucci, Bulgari, Cartier, Valentino o Gianfranco Ferré. Dunque, c’è l’imbarazzo della scelta.

Il Quadrilatero della Moda: cosa vedere

Nel cosiddetto Quadrilatero della Moda di Milano si tengono anche gli eventi più importanti della settimana della moda milanese, a livello stagionale e annuale, ma anche il Salone del Mobile. Tuttavia, oltre alle grandi vetrine di moda queste vie sono costellate di gioiellerie, profumerie, atelier, cinema, librerie, negozi di arredamento e di design.

Inoltre, non è solo un luogo di alta moda, ma anche un ambiente ricco di cultura e architettura, con i suoi palazzi storici. Il Quadrilatero ospita, infatti, gallerie d’arte e spazi espositivi che presentano mostre legate al mondo della moda, ma anche dell’arte.

Infine, ci si può concedere un’ottima pausa pranzo con ristoranti che offrono cucina di alta qualità, oppure una pausa per un caffè o un aperitivo ad esempio al Bar Martini by Dolce & Gabbana.

Come arrivare al Quadrilatero della Moda

Arrivare al Quadrilatero della Moda è molto semplice: è possibile utilizzare i mezzi pubblici, in particolare la linea M3 della metropolitana e scendere alla fermata “Montenapoleone” oppure la linea M1 e scendere a “San Babila”.