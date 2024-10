Scopri come Milano Safe Nights promuove la sicurezza tra i giovani durante le serate di svago

Milano Safe Nights: un’iniziativa per una movida responsabile

Il progetto Milano Safe Nights è un’iniziativa lanciata dal Comune di Milano in collaborazione con Ala Milano Onlus, mirata a garantire una maggiore sicurezza durante le serate di svago nella città. A partire dal 18 ottobre, il presidio delle zone della movida prosegue con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani, in particolare quelli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, sui rischi legati alla guida in stato d’ebbrezza. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di prevenzione degli incidenti stradali, un tema di crescente rilevanza nelle metropoli moderne.

Attività e infopoint nella movida milanese

Il progetto, avviato a giugno, ha già visto la realizzazione di 90 infopoint in diverse aree chiave della movida milanese, come le Colonne di San Lorenzo, l’Arco della Pace, e il corso Como. Questi infopoint sono attivi il venerdì e il sabato, dalle 20 a mezzanotte, e offrono informazioni, interventi educativi e animativi. A partire da questo mese, e fino a dicembre, saranno attivati ulteriori 20 infopoint all’interno dei locali, con orari variabili a seconda degli accordi con i gestori. Questo approccio mira a raggiungere i giovani nei luoghi che frequentano, rendendo il messaggio di sicurezza più efficace e capillare.

Collaborazione con le forze dell’ordine e campagne di comunicazione

Oltre ai presidi informativi, il progetto prevede anche un potenziamento della presenza della Polizia locale nelle zone della movida. Questa sinergia tra le istituzioni e le forze dell’ordine è fondamentale per garantire un ambiente più sicuro per tutti. Inoltre, Milano Safe Nights sarà supportato da una campagna di comunicazione che include la realizzazione di due video spot e la distribuzione di materiale informativo. L’assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolé, ha sottolineato l’importanza di costruire consapevolezza e favorire la fruizione di momenti di svago in sicurezza, evidenziando l’impegno del Comune di Milano in questa direzione.

Un impegno globale per la salute pubblica

Milano Safe Nights è parte della Partnership for Healthy Cities, una rete globale di città impegnate nella prevenzione delle malattie non trasmissibili e degli incidenti. Questa iniziativa è finanziata da Bloomberg Philanthropies in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e Vital Strategies. La rete si propone di affrontare le sfide della salute pubblica in modo innovativo e collaborativo, e Milano si inserisce in questo contesto con il suo progetto di sicurezza nella movida.

Le prossime date degli infopoint sono fissate per il 18 e 26 ottobre in corso Garibaldi e corso Como, e il 19 ottobre alla Darsena e alle Colonne di San Lorenzo. Questi eventi rappresentano un’opportunità per i giovani di informarsi e riflettere sui comportamenti responsabili durante le serate di svago.