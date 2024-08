Ecco le indicazioni per raggiungere la stazione degli autobus Lampugnano

Lampugnano vanta una grandissima stazione degli autobus, con partenze e arrivi in tutta Italia e in tutta Europa. Vediamo ora come raggiungerla.

Come arrivare a Lampugnano

La stazione dei bus di Lampugnano si trova in via Giulio Natta ed è adiacente alla fermata della metro rossa (M1) omonima.

Dalla Stazione Ferroviaria di Milano Centrale ci sono due modi per arrivare a Lampugnano con i mezzi pubblici:

Prendere la metropolitana verde (M2), direzione Abbiategrasso e scendere a Cadorna. Da lì prendere la linea rossa (M1) in direzione Rho Fiera e scendere a Lampugnano;

Prendere la metropolitana gialla (M3) direzione S. Donato fino alla fermata Duomo. Da lì cambiare linea e prendere la M1 direzione Rho Fiera fino alla fermata Lampugnano.

L’unico autobus che collega la stazione Centrale a Lampugnano, invece, è il 68.

La stazione degli autobus

L’autostazione di Lampugnano è stata aperta nel 2007 ed è gestita da Autostazioni di Milano srl. Insieme alla stazione degli autobus di Milano San Donato è il principale scalo e capolinea per tutti gli autobus in partenza o arrivo a Milano.