Il ristorante McDonald's di Milano, situato in Viale Sabotino 38, ha recentemente subito lavori di ristrutturazione che hanno portato un tocco di freschezza e innovazione.

Il ristorante McDonald’s di Milano in Viale Sabotino 38 ha riaperto al pubblico in seguito ai lavori di rinnovo che danno un nuovo look al locale. Il ristorante, che conta 141 posti a sedere tra interno ed esterno, dà lavoro a 45 persone.

McDonald’s viale Sabotino: le novità

Una piacevole sorpresa che attende i clienti è il McCafè, un angolo accogliente perfetto per una colazione rilassante o una pausa rigenerante. Qui è possibile gustare caffè di alta qualità e una varietà di bevande rinfrescanti e prodotti da forno, tutto nel più tranquillo dei ritmi.

Inoltre, c’è uno spazio appositamente dedicato ai bambini per garantire loro un divertimento continuo durante la permanenza nel ristorante. L’ambiente si presta anche per festeggiare compleanni indimenticabili.

Per rendere l’esperienza ancora più innovativa, il ristorante è dotato di kiosk digitali che consentono agli ospiti di ordinare in autonomia, personalizzando le ricette e modificando le quantità degli ingredienti secondo i propri gusti. Dopo aver effettuato l’ordine al kiosk, i clienti possono comodamente sedersi e attendere che il personale McDonald’s porti i prodotti acquistati direttamente al loro tavolo. In alternativa, è anche possibile richiedere il servizio direttamente dal proprio posto tramite l’app dedicata.

Non solo, il ristorante offre anche il servizio di McDelivery per permettere ai clienti di gustare i loro pasti preferiti comodamente a casa propria con una consegna rapida e affidabile.

McDonald’s viale Sabotino: gli orari

Grazie a questa attenta ristrutturazione, il ristorante McDonald’s di Milano ha sicuramente elevato l’esperienza dei suoi ospiti offrendo una combinazione perfetta tra gusto, comfort e innovazione.

Il locale è aperto dalle prime luci dell’alba fino a tarda notte per soddisfare ogni desiderio degli ospiti: da domenica a giovedì dalle 6:30 all’1:00, mentre venerdì e sabato dalle 6:30 alle 4:00 per offrire emozioni gustose anche nelle ore più tarde.

“Il nostro focus è da sempre la soddisfazione degli ospiti, che entrando nei nostri ristoranti devono sentirsi accolti, e questo rinnovamento va proprio in questa direzione – ha dichiarato orgoglioso Giacomo Bosia, licenziatario del ristorante McDonald’s di Viale Sabotino e di altri ristoranti di Milano e dell’hinterland -. Da oggi, infatti, potremo offrire maggiore comfort e ospitalità, in un ambiente sempre più moderno e tecnologico, senza però dimenticare l’aspetto più importante: i sorrisi delle persone”.