Fulcro della Notte Rosa sarà la terrazza estiva del JustMe, dove è previsto un aperitivo e un Dj set

Il 5, 6 e 7 luglio a Milano si terrà la Notte Rosa, dove arte, musica e divertimento illumineranno la notte cittadina.

Notte Rosa a Milano: il programma

L’evento principale della Notte Rosa si terrà presso la terrazza estiva del JustMe, nelle vicinanze di Parco Sempione.

Il programma prevede:

Aperitivo gourmet in terrazza ;

; Dj set con i migliori dj della scena milanese che faranno ballare il pubblico fino a tarda notte, spaziando dalla dance all’elettronica;

con i migliori dj della scena milanese che faranno ballare il pubblico fino a tarda notte, spaziando dalla dance all’elettronica; Performance artistiche con artisti di strada e ballerini che animeranno la serata con spettacoli curiosi e vivaci.

Notte Rosa a Milano: come partecipare

Per partecipare all’aperitivo e al Dj set del JustMe occorre comprare un biglietto in prevendita. La maggior parte degli altri eventi delle tre serate, come installazioni artistiche e spettacoli di strada, sono invece gratuiti e ad ingresso libero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social dell’evento.