Vi consigliamo 5 palestre in cui poter praticare il curling a Milano

Il curling è uno sport di squadra invernale, nato in Scozia, che sta diventando sempre più popolare. Anche a Milano è possibile praticare questa disciplina all’interno di alcune palestre che offrono la pista su ghiaccio apposita. Ecco le 5 migliori!

Agorà Ice Stadium

In via dei Ciclamini si trova l’Agorà Ice Stadium, una delle principali strutture di Milano per gli sport su ghiaccio. Dotato di una pista per il curling, offre corsi per tutti i livelli, dai principianti agli esperti.

Centro Sportivo Saini

In via Corelli 136 sorge il Centro Sportivo Saini, altro punto di riferimento per gli sportivi milanesi. Anche in questo caso troviamo una pista di ghiaccio dedicata al curling e corsi per tutte le età.

Forum di Assago

In via Giuseppe Di Vittorio il Forum di Assago ospita eventi sportivi di alto livello e dispone anche di una pista di ghiaccio per il curling con corsi da principiante ad avanzato.

Milano Curling Club

Il Milano Curling Club è affiliato a diverse strutture sportive e organizza regolarmente competizioni e tornei per promuovere il curling.

Lombardia Curling

Anche Lombardia Curling è un’associazione che promuove il curling in tutta la regione, particolarmente a Milano. Offre un’ampia varietà di corsi e organizza molti eventi per avvicinare le persone a questo sport.