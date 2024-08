Milano vivrà un nuovo sciopero dei mezzi pubblici locali ATM post vacanze: stop previsto per il 9 settembre 2024

È in arrivo un nuovo sciopero post vacanze: a riportarlo è il sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo stop di metro, bus e tram ATM è previsto per lunedì 9 settembre per ben 8 ore lavorative.

I motivi del nuovo sciopero ATM

In queste ore è stata diffusa una nota in merito al primo sciopero dei trasporti previsto nel mese di settembre:

“La protesta, nel rispetto di quanto disposto della legge sullo sciopero e della disciplina di settore, interesserà bus, tram, metropolitane. Lo sciopero è stato proclamato, dopo la prima azione di 4 ore dello scorso 18 luglio che ha registrato alte adesioni, per rivendicare il diritto al rinnovo del Ccnl e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”.

Le dichiarazioni dei sindacati sullo sciopero

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, hanno ribadito ancora una volta le loro richieste:

“Ci aspettiamo dalle associazioni datoriali un’apertura rispetto alle posizioni inconciliabili con il rinnovo tenute finora che hanno portato all’interruzione del confronto e alla conseguente proclamazione dello sciopero e dal governo un impegno concreto per finanziare il fondo nazionale dei trasporti”.

Fasce orarie garantite nello sciopero del 9 settembre

Al momento riguardo allo stop non sono ancora disponibili informazioni sulle fasce orarie in cui i mezzi saranno garantiti, bisognerà attendere le prossime ore, o i prossimi giorni, per avere maggiori dettagli in merito.