Milano e suoi aeroporti, come raggiungere la metropoli del Nord Italia

Milano, centro del commercio del Nord Italia grazie alla sua posizione privilegiata, ottimi collegamenti logistici e meravigliosa storia artistica, attrae ogni anno migliaia di turisti domestici e internazionali. Scegliere l’aereoporto milanese giusto può, non solo, cambiare radicalmente, in bene e male, il tuo viaggio ma anche permetterti di risparmiare denaro. Milano infatti è servita da ben 3 aeroporti, ognuno con i propri vantaggi.

L’aeroporto che non dorme mai, Milano Malpensa

L’aeroporto di Malpensa, ora dedicato a Silvio Berlusconi, tra i piu noti e controversi politici e impreditori milanesi, dista poco più di 49 chilometri dal centro storico e si staglia nella parte settentrionale della metropoli. Il primo terminal fu aperto nel 1909 con lo scopo di testare i velivoli dell’epoca. Esso divenne uno dei punti focali dei raid aerei della Prima guerra mondiale. Malpensa subì un forte impulso di crescita proprio dopo il termine della Seconda guerra mondiale dove venne completamente ricostruito e ampliato fino a diventare l’hub moderno e centrale di oggi. Girovagando per i suoi corridoi, potrai svagarti degustando prodotti gastronomici, fare acquisti in centinaia di negozi e boutique di alta moda, e rilassarti in lussuose lounge dotate di ogni comfort per rendere piacevole il viaggio di ciascun passeggero. L’aeroporto internazionale milanese è il più caotico e movimentato delle regioni settentrionali, secondo in Italia e superato solamente da Fiumicino per quantità di viaggiatori annuali. Il Terminal 1 è base delle compagnie di bandiera mentre al Terminal 2 operano soprattutto voli low cost. Nonostante la sua distanza dalla città, i collegamenti aeroportuali da Malpensa a Milano sono numerosi e ben organizzati: il treno Malpensa Express permette ai viaggiatori di raggiungere rapidamente la stazione Centrale di Milano e anche la stazione Cadorna in meno di un’ora. I biglietti costano attorno ai 15 Euro. In alternativa, è possibile usufruire di un bus navetta o altri bus in direzione del centro storico, adatti a chi non ha fretta e preferisce risparmiare o per chi deve raggiungere località lontane dalle stazioni principali. Naturalmente, l’aeroporto di Malpensa è ben servito da taxi; per chi arriva dall’estero è bene ricordare che i servizi di ride sharing (come Uber, DiDi e Olà) non sono spesso disponibili in Italia e, anche dove accessibili, tendono ad avere prezzi elevati a causa di lotte legali e normative.

Orio al Serio, opzione economica e punto di lancio per l’Europa

Chiunque voglia risparmiare sul proprio volo può trovare un’opzione economica spostandosi fuori da Milano e concentrandosi sulle aree circostanti. Pur essendo situato oltre cinquantuno chilometri fuori dal centro di Milano, l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è collegato alla città tramite autobus, servizi di navetta e taxi con un tempo di viaggio medio di circa 55 minuti. Orio al Serio è popolare soprattutto tra i giovani italiani a caccia di un’offerta per svagarsi durante le vacanze estive, poiché collegate benissimo a tutte le destinazioni mediterranee più in voga oltre che alle metropoli europee.

Linate, atterrare in centro a Milano volando sopra la Madonnina

Linate è sicuramente la scelta migliore per chi desidera raggiungere rapidamente il centro città o arrivare per motivi di lavoro e vuole passare il minor tempo possibile in transito. Linate permette di partire verso diverse capitali europee e varie destinazioni turistiche mediterranee. Raggiungere Linate consente di avere una posizione privilegiata per godere della vista della città durante decollo e atterraggio poiché le sue piste sono situate a breve distanza dal centro urbano. Per arrivare in città, potete prendere l’Air Pullman o l’autobus 73 per raggiungere la stazione Centrale, con corse ogni 10 minuti fino a San Babila. Per chi si sta preparando ad arrivare a Milano dunque le scelte sono 3: