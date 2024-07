Bus 79 Milano: le informazioni principali

In una città costantemente in movimento come Milano essere informati sulla mobilità urbana è importante per rispettare i propri ritmi organizzativi di lavoro e tempo libero.

Quindi conoscere gli orari, le fermate ed il percorso dei mezzi pubblici non è un’opzione: a questo proposito vediamo il tragitto che compie il bus 79 Milano, che connette il Quartiere Gratosoglio al Piazzale di Porta Lodovica.

All’interno dell’offerta di trasporto urbano la Linea 79 Milano è il servizio di mobilità cittadina proposta dall’ATM che collega le seguenti aree della città:

Quartiere Gratosoglio – Piazzale di Porta Lodovica, composto da 27 fermate.

Autobus 79 Milano: orari

L’autobus 79 Milano inizia il suo percorso a partire dalle ore 06.05 terminando la sua corsa alle ore 21.50, dal lunedì alla domenica.

Tuttavia, la frequenza di passaggio del mezzo cambia: infatti, dal lunedì al venerdì la frequenza si attesta tra i 9 e i 18 minuti.

Mentre, gli orari del 79 Milano aumentano rispettivamente a 13-18 per il sabato e 18-19 minuti per la domenica.

Inoltre, è opportuno mantenersi informati in caso di sciopero dei trasporti

Bus 79 Milano: fermate, percorso e capolinea

Quali sono le fermate del Bus 79?

Vediamole insieme, partendo da Gratosoglio con capolinea a Piazzale Porta Lodovica.