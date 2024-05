Bus 60 Milano: fermate, percorso, orari

Tutte le informazioni su fermate, percorso e orari del Bus 60 a Milano

La linea bus 60 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che copre il percorso da Duomo M1 M3 a Zara M3 M5, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 60 Milano: informazioni generali

Linea: 60

60 Operatore: ATM

ATM Percorso: Duomo M1 M3 – Zara M3 M5

Duomo M1 M3 – Zara M3 M5 Fermate: 25

Bus 60 Milano: orari e frequenze

l servizio della linea bus 60 inizia alle 00:10 e termina alle 23:50, attivo tutti i giorni della settimana. La frequenza varia a seconda del giorno e dell’orario:

Lunedì – Venerdì : dalle 00:10 alle 23:50, con una frequenza tra 8 e 18 minuti.

: dalle 00:10 alle 23:50, con una frequenza tra 8 e 18 minuti. Sabato : dalle 00:10 alle 23:50, con una frequenza tra 11 e 20 minuti.

: dalle 00:10 alle 23:50, con una frequenza tra 11 e 20 minuti. Domenica: dalle 00:10 alle 23:50, con una frequenza tra 15 e 20 minuti.

Bus 60 Milano: le fermate

Duomo M1 M3 Via Larga L.go Augusto Palazzo Di Giustizia C.so P.ta Vittoria (Camera Del Lavoro) P.za Cinque Giornate P.za S. Maria Del Suffragio Via Cadore C.so Ventidue Marzo Via Bronzetti Via Archimede C.so Indipendenza Via Bronzetti Via C. Morrone Via Modena P.za Adelaide Di Savoia Via Eustachi Via Maiocchi Via Plinio Via Eustachi Via Plinio P.le Bacone Lima M1 Via B. Marcello Via Vitruvio Stazione Centrale P.za Duca D’Aosta M2 M3 Via Galvani Via Copernico Via Gioia Via Galvani Via Pola Via Rosellini (Inps) P.le Lagosta Via Lario Via Nava Zara M3 M5

Bus 60 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

I prezzi delle 60 (Loreto M1 M2 – Cimitero di Lambrate) ATM possono variare in base a diversi fattori. Per maggiori informazioni sui costi dei biglietti per le linee ATM, controlla l’app di Moovit o il sito web ufficiale di ATM.

I costi dei biglietti per la linea 60 possono variare a seconda di diversi fattori. Per ottenere informazioni dettagliate sulle tariffe, si consiglia di consultare l’app Moovit o il sito web di ATM.

Con Moovit, puoi pianificare il tuo viaggio utilizzando i mezzi pubblici con facilità. L’app fornisce informazioni in tempo reale sui percorsi delle linee ATM, tempi di attesa per i bus, e ti guida attraverso le strade di Milano e Lombardia. Inoltre, Moovit ti aiuta a trovare le fermate più vicine della linea 60 e ti permette di seguire la posizione del bus in tempo reale.