Novità del treno notturno Frecciarossa con l'orario estivo: viaggi da Milano per Lecce e Reggio Calabria

Viaggiare da Milano a Lecce e da Milano a Reggio Calabria, su un treno Frecciarossa notturno, sarà possibile: tante le novità della Summer Experience Trenitalia.

Nuovi collegamenti ferroviari con la Summer Experience Trenitalia

Il gruppo di Ferrovie dello Stato italiane ha annunciato che, dal prossimo mese di giugno, partiranno nel weekend, il Frecciarossa notturno Milano-Lecce e l’Intercity Lecce-Bolzano. Inoltre, tra le novità della stagione ci sono anche l’Intercity Lecce-Bari-Reggio Calabria e il ritorno dei treni sulla tratta, delle ferrovie del sud est, Putignano-Rutigliano.

I nuovi Frecciarossa notturni: il Milano Lecce, con partenza da Milano Centrale alle 22.45 e arrivo a Lecce alle 7.57 e il Lecce-Milano, con partenza dal capoluogo salentino alle 21.05 con arrivo a Milano Centrale alle 7.35.

Le parole del Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla

«La Summer Experience di Trenitalia ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone».

Secondo Luigi Corradi, amministrato delegato e direttore generale di Trenitalia, invece, le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore per tutte le divisioni di business e in particolare per il segmento turismo.

I treni Intercity

Aumentano anche gli Intercity: da giugno circoleranno tutti i giorni l’Intercity Milano-Lecce e l’Intercity Bari-Milano. Il venerdì e il sabato partirà, invece, l’Intercity Lecce-Bolzano, mentre il sabato e la domenica circolerà l’Intercity Bolzano-Lecce.

Con l’arrivo della stagione estiva circoleranno tutti i giorni due Intercity da Reggio Calabria a Lecce e viceversa, e da luglio, due Intercity Reggio Calabria-Bari e viceversa.