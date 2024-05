Arrivato il grande giorno a Milano, oggi, mercoledì 15 maggio c’è il concerto di Radio Italia in piazza Duomo: ecco come raggiungerlo con i mezzi pubblici

Il palco di Piazza del Duomo a Milano è pronto per ospitare le prove prima dell’inizio di uno degli eventi più attesi in città: stiamo parlando del concerto organizzato da Radio Italia.

Mezzi pubblici per arrivare al concerto Radio Italia 2024

Nonostante la pioggia e i disagi in città vissuti in queste ultime ore, i milanesi e turisti sono pronti a prendere parte all’evento.

Il concerto di Radio Italia Live prenderà il via alle 20.40 in Piazza del Duomo e durerà circa tre ore: ecco cosa c’è da sapere sugli spostamenti: l’Atm ha annunciato modifiche al servizio di trasporto pubblico in vista del concerto: le linee della metro di Milano M1 e M3 prolungheranno il servizio fino all’1.10 circa, con le ultime partenze dal centro.

La M1 funzionerà tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie, ma la tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano chiuderà all’orario abituale.

Per quanto riguarda i tram, ci saranno deviazioni dopo le 11.30 per le linee 2, 3, 10, 12, 14, 15, 16 e 19. Mentre, i parcheggi di Milano, tra cui Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato rimarranno aperti fino alle 2 di notte, in alternativa è possibile spostarsi verso il Duomo sfruttando i mezzi di mobilità in sharing.

Come pagare i biglietti

E’ possibile pagare metropolitane, autobus, tram e filobus, con una carta di credito, un bancomat oppure un telefono o un orologio smart: senza commissioni, si paga solo la tariffa più conveniente

evitate code per fare il biglietto, il pagamento contactless vale solo sulle linee ATM, non su linee S e treni.

L’ATM Point di Duomo chiuso: cosa fare

L’ATM Point di Duomo è chiuso tutto il giorno: in alternativa si possono considerare gli sportelli di Cadorna, Centrale, Garibaldi o Zara aperti dalle 7:45 alle 20.