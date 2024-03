Bus 34 Milano: percorso e fermate

Tutte le informazioni su soste e fermate del Bus 34 a Milano

La linea bus 34 di Milano, gestita da ATM, fornisce un servizio che va da via Toffetti al Quartiere Fatima, in grado di garantire un buon collegamenti per tutti, sia per i residenti, sia per i visitatori della città. In quest’articolo, troverai tutte le informazioni utili riguardo a orari, fermate, tariffe, app e aggiornamenti.

Bus 34 Milano: informazioni generali

Linea: 34

34 Operatore: ATM

ATM Percorso: Via Toffetti – Q.re Fatima

Via Toffetti – Q.re Fatima Fermate: 21

Bus 34 Milano: orari e frequenze

Orari di Servizio: 06:00 – 21:20 tutti i giorni della settimana

Frequenza:

Lunedì a Venerdì: 06:00 – 21:20, ogni 11-18 minuti

Sabato e Domenica: 06:00 – 21:20, ogni 22-24 minuti

Bus 34 Milano: fermate principali

Via Toffetti Via Sulmona, 23 Piazzale Bologna Brenta M3 Piazza Bonomelli Viale Ortles Via Calabiana Viale Ortles Via Orobia Viale Ortles Via Condino Via Ripamonti Via Quaranta Via Ripamonti Via Dell’Assunta Via Ripamonti Via Noto Via Ripamonti Via Val Di Sole Via Montemezzi Via Chopin Via Albinoni Via Chopin, 50 Q.re Fatima

Bus 34 Milano: tariffe, app e aggiornamenti

Le tariffe possono variare. Per informazioni dettagliate sui costi dei biglietti, consulta l’app Moovit o il sito web ufficiale di ATM.