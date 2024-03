Deviazione mezzi Atm per la partita Inter-Napoli: i percorsi

Percorsi alternativi e deviazioni dei mezzi Atm per i tifosi di Inter e Napoli

Domenica 17 marzo, alle 20:45, allo stadio San Siro ci sarà la sfida tra Inter e Napoli, valevole per la 29ª giornata di Serie A. Tuttavia, prima, durante e dopo l’incontro, è richiesta particolare attenzione anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto. L’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) ha comunicato alcune deviazioni delle linee, garantendo comunque un servizio privo di problemi per i tifosi e gli amanti del calcio che andranno a godersi lo spettacolo calcistico.

Inter-Napoli, deviazione dei mezzi Atm: i percorsi

Di seguito, tutte le informazioni riguardanti le deviazioni dei mezzi Atm.

Linea 16:

Due ore prima dell’inizio della partita, i tram diretti a San Siro Stadio non effettueranno la fermata in piazza Axum (Stadio Meazza), ma faranno capolinea in via Dessié. Al termine della partita, invece, i tram verso Monte Velino non si fermeranno a via Dessié, ma salteranno la fermata, continuando verso la destinazione.

Linea 49:

Due ore prima del calcio d’inizio, i bus devieranno il loro percorso tra via Harar e via Morgantini, non effettuando le fermate lungo questo tratto ma passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Al termine della partita, le deviazioni continueranno per circa un’ora, con modifiche di percorso verso Lotto e piazza Tirana.

Linee 64 e 80:

Al termine del match, i bus diretti verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano modificheranno il loro percorso, saltando alcune fermate lungo via Novara e via Sant’Elena.

Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa):

Dopo la partita, i bus in direzione Bisceglie subiranno deviazioni e non fermeranno alle fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Tutto questo per un’ora circa. Anche per quelli diretti verso via Govone, le fermate saranno saltate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.