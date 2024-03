A causa di un test sull'infrastruttura, la linea M4 verrà chiusa per tutto il weekend e sostituita dai bus.

La linea M4 verrà chiusa durante tutto il weekend, a partire da oggi, venerdì 8 marzo 2024. La causa di questa chiusura riguarda un test sull’infrastruttura, prima dell’apertura completa.

Linea M4 chiusa per tutto il weekend: le info sul servizio

A Milano prendono il via tutte le attività necessarie in vista dell’apertura completa della linea metropolitana M4. A partire da oggi, venerdì 8 marzo, e per tutto il weekend, la linea blu rimarrà chiusa, proprio nel giorno dello sciopero generale. Ad informare i passeggeri l’azienda Atm sul suo sito ufficiale. Si tratta di test tecnici sull’infrastruttura e delle prove di circolazione che sono state richieste dal ministero dei Trasporti. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, la linea M4 sarà chiusa.

Le giornate in cui è prevista la chiusura della linea sono 8, 9 e 10 marzo e 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aprile. Atm aggiornerà il calendario con le prossime chiusure a seconda degli esiti dei primi test.

Linea M4 chiusa per tutto il weekend: treni sostituiti dai bus

I treni verranno sostituiti dai bus BM4.

Frequenze da lunedì a venerdì:

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Frequenze il sabato e festivi:

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Orari da Linate per Duomo:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:30

Orari da Duomo per Linate:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:45

Terminato il servizio diurno dei bus BM4, inizia il servizio notturno dei bus NM4.