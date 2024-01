Sciopero 24 gennaio 2024, mezzi a rischio: gli orari

Gli orari garantiti durante lo sciopero dei mezzi del 24 gennaio 2024

Il 24 gennaio 2024, Milano si prepara ad affrontare una giornata di possibile paralisi dei mezzi pubblici a causa dello sciopero proclamato dalle sigle sindacali Usb Lavoro Privato e Al Cobas. Le fonti ufficiali dell’Azienda Trasporti Milanesi (Atm) e di Trenord avvertono della potenziale interruzione dei servizi di metro, tram e bus Atm, nonché dei treni Trenord, con effetti che si protrarranno dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18.

Orari dei mezzi a rischio

Dalle 8.45, la linea metropolitana M2 opererà solo tra Abbiategrasso e Cascina Gobba, con le tratte Cascina Gobba-Cologno, Cascina Gobba-Gessate e Famagosta-Assago chiuse fino alle 15. Le linee M1, M3, M4 e M5 rimarranno aperte durante lo sciopero, garantendo parzialmente la mobilità nella città.

Disagi sui mezzi Atm

Atm avverte che lo sciopero potrebbe generare disagi sulle linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Anche la funicolare Como-Brunate potrebbe subire conseguenze dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30. Le organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Al Cobas sono le promotrici di questa protesta che potrebbe coinvolgere anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona, con autobus sostitutivi tra Milano Cadorna e Malpensa, e tra Busto Arsizio Fs e Malpensa.

Impatto sui treni

Le fasce orarie di garanzia per i treni saranno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I convogli su diverse tratte della rete FerrovieNord saranno a rischio, compresi i collegamenti aeroportuali. Nonostante si preveda che la rete Rfi non subisca interruzioni o ritardi, sono attese ripercussioni sulle linee a gestione mista come S1, S2, S9, S12 e S13.