I nuovi biglietti per le metro di Milano nel 2024

Milano sta per rivoluzionare il sistema di bigliettazione della metropolitana, salutando i tradizionali biglietti di carta a favore di un’innovativa soluzione elettronica. L’attesa trasformazione avverrà tra febbraio e marzo, quando saranno introdotti i nuovi ticket dotati della tecnologia “chip on paper”, già utilizzata con successo da Trenord.

Milano, metro: i biglietti non saranno più di carta

Con l’arrivo dei nuovi biglietti, cambierà non solo la forma fisica del titolo di viaggio, ma anche il modo in cui viene utilizzato. Il ticket non dovrà più essere inserito nella consueta bocchetta gialla del tornello, ma basterà appoggiarlo sul lettore magnetico, un’operazione simile all’utilizzo di un abbonamento. Questo cambiamento non comporterà alcuna modifica nelle tariffe, ma introdurrà una nuova dimensione di sostenibilità e praticità per gli utenti.

Il biglietto “chip on paper” non è più usa e getta; può essere conservato e ricaricato per corse future, riducendo al contempo la quantità di rifiuti generati. Questa innovazione non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche un’efficace misura contro la rivendita illegale di biglietti usati a prezzi scontati.

Ogni nuovo biglietto avrà la capacità di contenere fino a 30 titoli di viaggio contemporaneamente, offrendo maggiore flessibilità agli utenti. Il processo di implementazione inizierà con l’adeguamento della rete di vendita e delle macchinette nelle stazioni, seguito dalla distribuzione dei nuovi biglietti. Inizialmente, ci sarà un periodo di transizione in cui i vecchi biglietti cartacei convivranno con quelli elettronici, prima del pensionamento definitivo.

Con l’adozione di questi innovativi “chip on paper”, Milano sta inaugurando un’era di efficienza nei trasporti urbani, assicurando un’esperienza di viaggio più comoda, sostenibile e all’avanguardia per i suoi cittadini.