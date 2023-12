Ponte di Sant’Ambrogio, gli orari dei mezzi pubblici per il weekend dell’8 dicembre

Molte linee seguiranno l'orario festivo, ma sono previste anche variazioni.

Per il ponte di Sant’Ambrogio dell’8 dicembre sono previste variazioni degli orari e delle corse dei mezzi di Atm.

Ecco tutte le informazioni sugli orari dei mezzi di trasporto, della metro e del tram per il Ponte di Sant’Ambrogio a Milano.

Giovedì 7 dicembre

Le linee urbane seguono l’orario festivo.

Le linee 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato.

Le linee suburbane seguono l’orario del sabato, escludendo le corse scolastiche.

Eccezioni per le linee 709, 926 e 927, che seguono l’orario lunedì-venerdì.

Orari mezzi pubblici venerdì 8 dicembre

Tutte le linee seguono l’orario festivo.

Eccezione per le linee 171, 172, 174, 175 e 176 che effettuano servizio fino alle ore 13.

Orari per sabato 9 dicembre

Le linee urbane seguono l’orario festivo.

Le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3 e NM4 seguono l’orario del sabato.

Le linee suburbane seguono l’orario del sabato, senza le corse scolastiche.

Orari delle metropolitane

Dal 2 al 10 dicembre sulla M1 ci sono più treni per l’Artigiano in Fiera.

Giovedì 7 dicembre, le linee M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario del sabato, mentre M4 segue l’orario festivo.

Venerdì 8 dicembre, tutte le linee seguono l’orario festivo.

Eccezione per la metro automatica Cascina Gobba-San Raffaele: giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, servizio secondo l’orario festivo dalle 13 alle 20, ogni 15 minuti. Altri orari, utilizzare la linea 925 per raggiungere l’ospedale.

Informazioni sulla viabilità per il weekend di Sant’Ambrogio

Per raggiungere i mercatini al Castello, la fiera degli Oh Bej Oh Bej, utilizzare le stazioni metro di Cairoli, Cadorna, Cordusio e Lanza.

Inoltre, nel weekend dell’8 dicembre sono previste le seguenti variazioni:

Linee 4, 58 e N25 cambiano percorso dalle 18 di mercoledì 6 fino alla fine del servizio di domenica 10 dicembre.

cambiano percorso dalle 18 di mercoledì 6 fino alla fine del servizio di domenica 10 dicembre. Tram 4 : fa servizio da Niguarda Parco Nord a Lanza, prosegue in via Tivoli e via Mercato, non ferma in piazza Castello ma in via Cusani.

: fa servizio da Niguarda Parco Nord a Lanza, prosegue in via Tivoli e via Mercato, non ferma in piazza Castello ma in via Cusani. Bus 58 : capolinea in via Carducci 1 anziché Cadorna (via Minghetti).

: capolinea in via Carducci 1 anziché Cadorna (via Minghetti). Bus N25 : capolinea in via Paleocapa 1 anziché Cadorna (via Minghetti).

: capolinea in via Paleocapa 1 anziché Cadorna (via Minghetti). Prima alla Scala – Tram 1 : giovedì 7 dicembre, piazza della Scala è chiusa. La linea 1 non passa da via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala e via Tommaso Grossi dalle 12:30 in poi. Due tratte alternative sono attive.

: giovedì 7 dicembre, piazza della Scala è chiusa. La linea 1 non passa da via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala e via Tommaso Grossi dalle 12:30 in poi. Due tratte alternative sono attive. Rete notturna: servizio normale nelle notti da mercoledì 6 a domenica 10 dicembre.

Si informano, inoltre, gli utenti che giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, parcheggi multipiano e Forlanini aperti con orario festivo. Parcheggi a raso gratuiti. Piazza Abbiategrasso, Romolo e Bovio sempre aperti a pagamento.

In ogni caso resterà a disposizione l’ATM point ai seguenti orari: giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, sportelli di Duomo e Centrale aperti dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30. Chiusi sportelli di Area B e C. Sportello di Monza aperto giovedì 7 dicembre dalle 8:15 alle 14:00, chiuso venerdì 8 dicembre. Prenotare l’appuntamento tramite l’app ATM Point.