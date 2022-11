Come ogni anno torna la tipica fiera degli Oh Bej! Oh Bej! a Milano. Quando inizia? dove saranno le bancarelle?

La fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è un evento della tradizione popolare della città di Milano. Questo mercatino gni anno anticipa il Natale ed è una tappa fissa di ogni milanese che va alla ricerca di prodotti tipici, regali artigianali oppure anche solo per mangiare le caldarroste firòn.

Quando inizia?Dove aprirà?

Oh Bej! Oh Bej! a Milano: la fiera tradizionale di Milano

La fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è un mercatino tipicamente milanese che anticipa le festività natalizie. Solitamente inizia a Sant’Ambriogio, il santo patrono di Milano e dura per quattro giorni. Le bancarelle sono molte e ognuna vende i propri prodotti. Si possono trovare giocattoli per bambini, oggetti di artigianato, dolci, libri e le tipiche castagne firòn ovvero lunghe collane di castagne affumicate.

Oh Bej! Oh Bej! a Milano: quando inizia la fiera?Dove?

Quest’anno la fiera degli Oh Bej! Oh Bej! inizia il 7 dicembre 2022, il giorno di Sant’Ambrogio e si concluderà il 10 dicembre 2022. Le bancarelle saranno posizionate intorno a Piazza Castello e Parco Sempione.