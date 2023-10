La nuova iniziativa di Milano "io viaggio ovunque in Lombardia agevolata" permette il trasporto pubblico gratis per disabili a Milano

La Regione Lombardia ha stanziato 14 milioni di euro per finanziare un innovativo progetto di trasporto pubblico gratis per disabili a Milano.

Il programma di trasporto pubblico gratis per disabili a Milano rappresenta un passo avanti nell’accessibilità dei mezzi pubblici per chi ne ha più bisogno. Con tariffe agevolate e un’ampia copertura, offre un servizio essenziale per migliorare la qualità di vita di molte persone nella comunità lombarda.

Il programma di trasporto pubblico gratuito per disabili a Milano

Il programma di trasporto pubblico gratuito per disabili a Milano è stato ideato dalla giunta di Palazzo Lombardia, su proposta dell’assessore ai trasporti, Franco Lucente.

Il provvedimento prevede agevolazioni economiche per il 2023 a favore delle aziende di trasporto pubblico che hanno reso possibile l’accesso agevolato ai mezzi pubblici per gli anziani e le persone con disabilità.

L’Iniziativa “Io viaggio ovunque in Lombardia agevolata”

L’iniziativa “Io viaggio ovunque in Lombardia agevolata” permette di utilizzare tutti i mezzi pubblici nella regione, tra cui metropolitane, treni, autobus, funivie, funicolari e servizi di navigazione.

Tariffe agevolate per l’utilizzo dei mezzi pubblici

Franco Lucente ha spiegato le tariffe agevolate per l’utilizzo dei mezzi pubblici nel contesto di questo programma:

Invalidità al 100%: 10 euro all’anno.

10 euro all’anno. Over 65 con Isee fino a 12.500 euro: 80 euro all’anno.

con Isee fino a 12.500 euro: 80 euro all’anno. Invalidi con percentuale di invalidità dal 67% al 99%: 80 euro all’anno, con limite di Isee fino a 16.500 euro.

Di questo programma hanno beneficiato oltre 58.000 cittadini lombardi nel 2023, garantendo un accesso più agevole ai mezzi pubblici per le persone anziane e con disabilità.