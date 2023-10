Da oggi, 2 ottobre 2023, nuove regole di accesso per area B e area C a Milano

A partire da oggi, 2 ottobre 2023, entreranno in vigore importanti novità riguardo all’aumento delle restrizioni per l’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) di Milano, in particolare nell’Area C e nell’Area B.

Sensori per l’angolo cieco obbligatori per i mezzi pesanti

Le modifiche coinvolgeranno anche i mezzi pesanti che desiderano accedere all’Area B. Per questi veicoli, sarà obbligatorio installare i sensori per l’angolo cieco. Queste misure mirano a migliorare la sicurezza stradale e la qualità dell’aria, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico e proteggere i pedoni e i ciclisti.

L’Area B e l’Area C di Milano

Dal 25 febbraio 2019, l’Area B rappresenta la più grande zona a traffico limitato (ZTL) d’Italia, monitorata da 188 telecamere. L’accesso è vietato ai veicoli più inquinanti e a quelli che superano i 12 metri di lunghezza utilizzati per il trasporto di merci. Le telecamere sono attive dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 19:30, con esclusione dei festivi.

Il 16 gennaio 2012 è stata inaugurata l’Area C, che corrisponde alla circonvallazione interna di Milano, conosciuta come “Cerchia dei Bastioni” o “Cerchia delle mura spagnole”. Questa zona impone regole ancora più stringenti per determinati tipi di veicoli. Le telecamere presenti sono 43, attive dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, con sabato e festivi esclusi.

Ulteriori dettagli sulle nuove regole

A partire dal 2 ottobre, in Area C, l’accesso sarà vietato per autoveicoli destinati al trasporto di merci e autobus con specifiche caratteristiche di alimentazione e classificazione Euro. Gli autoveicoli per il trasporto di persone non saranno soggetti a cambiamenti nelle restrizioni.

Aumento del ticket d’ingresso in Area C

Un importante cambiamento avverrà il 30 ottobre 2023, quando il costo del ticket per l’ingresso in Area C aumenterà da 5 a 7,50 euro. Anche il ticket per i veicoli di servizio subirà un aumento, passando da 3 a 4,50 euro. I ticket cartacei ancora in circolazione potranno essere attivati solo online entro il 29 ottobre 2024, senza costi aggiuntivi. Per i residenti nel 2023, il ticket avrà un costo di 3 euro a partire dal 43° ingresso.