Biglietti Atm scontati del 50% per promuovere la mobilità pubblica

Per promuovere l’uso del trasporto pubblico durante eventi di grande affluenza nella città di Milano, è stata introdotta una vantaggiosa promozione di sconto biglietti ATM Milano. Questa iniziativa offre un incredibile sconto del 50% sull’acquisto di pacchetti contenenti almeno 2.500 biglietti per i mezzi di trasporto ATM.

Approvazione da parte della Giunta Comunale

La delibera è stata ufficialmente approvata dalla Giunta Comunale e stabilisce le linee guida per l’applicazione di questa agevolazione tariffaria del 50% per i titoli di viaggio del Trasporto Pubblico Locale (TPL) durante eventi e manifestazioni che richiamano un vasto pubblico e si tengono all’interno del territorio comunale di Milano.

Dettagli dell’Offerta

In dettaglio, questo vantaggio del 50% di sconto sarà applicato all’acquisto di pacchetti contenenti almeno 2.500 titoli di viaggio occasionali, giornalieri o trigiornalieri per le aree Mi1-Mi3 della città di Milano.

Attrattività di Milano per gli Eventi

Milano ha dimostrato una notevole attrattiva per gli organizzatori di eventi, conferenze e manifestazioni di rilevanza internazionale, registrando nel 2022 ben tredici eventi che hanno attirato complessivamente oltre 77.000 partecipanti. Questi eventi spaziano dalle conferenze mediche, scientifiche e tecnologiche alle manifestazioni sportive e musicali di fama.

Promozione del Trasporto Pubblico

L’obiettivo principale di questa iniziativa è promuovere il trasporto pubblico invece dell’uso dei mezzi privati durante tali eventi. Recentemente, molti organizzatori di eventi hanno manifestato interesse nell’acquistare titoli di viaggio con sconti significativi per distribuirli tra i partecipanti. Questo è perfettamente in linea con l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Milano di orientare il pubblico verso l’utilizzo del trasporto pubblico locale e di ridurre l’uso dei mezzi privati.

Supporto dell’Amministrazione Comunale

Le assessore alla Mobilità, Arianna Censi, e al Turismo, Martina Riva, sottolineano che il settore dei congressi sta sempre più concentrando le sue attività a Milano, e questa promozione è un passo avanti per allinearsi alle pratiche di altre città europee. L’obiettivo ultimo è continuare a promuovere Milano come una meta di turismo nazionale e internazionale, ospitando importanti eventi di scala sovralocale. Inoltre, si desidera agevolare l’utilizzo del trasporto pubblico anche per i visitatori che soggiornano nella città per brevi periodi.

Come Approfittare degli Sconti

Per approfittare di questi sconti sui biglietti ATM Milano, scopri come acquistare i pacchetti di biglietti e contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e della congestione stradale durante i grandi eventi nella città.