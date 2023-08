Ancora nessun nuovo aumento per i biglietti Atm in questo 2023. I cittadini possono stare tranquilli

Nel contesto dei trasporti pubblici milanesi, l’aumento dei biglietti ATM 2023 si presenta con un’approccio inaspettato. L’assessore alla mobilità, Arianna Censi, ha recentemente delineato una strategia che si discosta dalle consuete dinamiche, tenendo conto delle implicazioni che le tariffe possono avere sulla popolazione e sull’equilibrio sociale.

Adeguamento tariffe e ruolo dell’Indice Istat

Nel mese di luglio, la giunta regionale aveva dato il via libera all’aggiornamento delle tariffe del trasporto pubblico locale, basandosi sull’indice Istat. Questa pratica annuale, prevista dalla legge regionale, tiene conto dei costi aggiuntivi legati all’inflazione e ad altre variabili. Tuttavia, è importante sottolineare che tale adeguamento non si traduce automaticamente in un incremento delle tariffe dei biglietti. La decisione finale spetta all’ente responsabile del servizio, che può scegliere se applicare l’aumento o adottare un’alternativa.

Milano sceglie un approccio diverso

Nel contesto attuale, il Comune di Milano ha fatto una scelta che si discosta dalla norma. Nonostante l’aumento delle tariffe dei biglietti (da 2 euro a 2,20 euro) all’inizio del 2023, causato da un precedente aggiornamento nel 2022, l’amministrazione ha optato per un’opzione meno consueta. L’assessora Censi ha comunicato che il Comune assumerà un ruolo più attivo, contribuendo in modo sostanziale al costo totale dell’aggiornamento Istat. Questo implica un impegno di 5 milioni e 900 mila euro su un totale di 10 milioni e 944 mila euro, al fine di alleggerire l’onere finanziario per i passeggeri.

Obiettivo: Accessibilità e Benessere Sociale

La scelta di Milano è motivata dalla consapevolezza delle sfide economiche e sociali che molte persone stanno affrontando. L’obiettivo è garantire che i trasporti pubblici rimangano accessibili senza gravare eccessivamente sulle spalle dei cittadini. Questa decisione rappresenta un modo tangibile in cui l’amministrazione si impegna a preservare il benessere collettivo.

Una riflessione per tutti: Comuni più piccoli

L’assessore Censi ha sollevato una questione cruciale: come affronteranno questa situazione i Comuni più piccoli? Le cifre coinvolte, che oscillano tra i 168mila e i 120mila euro, potrebbero rappresentare una sfida significativa per realtà meno grandi. Secondo Censi, la soluzione ideale sarebbe che la Regione Lombardia intervenga per coprire tali costi, garantendo un equilibrio a livello regionale.

Milano e la Sua Visione Responsabile

L’approccio di Milano a questa questione sottolinea il suo impegno nel bilanciare l’interesse pubblico con le esigenze finanziarie. L’aumento dei biglietti ATM 2023 non è solamente un aspetto economico, ma rappresenta anche un’opportunità per riflettere su come le scelte amministrative possano influenzare la vita quotidiana dei cittadini. La sensibilità verso il contesto sociale ed economico guida le decisioni della città, dimostrando una leadership consapevole e proattiva.