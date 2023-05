EuroDerby Milan-Inter: le fermate chiuse e le deviazioni di linee

Tutte le informazioni per i mezzi pubblici pre e post EuroDerby

L’EuroDerby di Chanpions League che si terrà stasera, mercoledì 10 maggio, tra Milan ed Inter a San Siro, porterà molte modifiche al servizio di trasporto pubblico della città. In vista dell’EuroDerby, l’ATM ha annunciato le fermate chiuse e le deviazioni di linee per agevolare l’afflusso dei tifosi allo stadio.

Raggiungere lo stadio in metropolitana

Per coloro che desiderano raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici, le opzioni principali sono la linea M5 della metropolitana, con le fermate a San Siro Stadio o a San Siro Ippodromo, oppure la linea M1 con fermata a Lotto. In alternativa, è possibile utilizzare il servizio di navette che collega il parcheggio di Lampugnano allo stadio. Per evitare il generarsi di code si consiglia l’acquisto dei biglietti tramite app.

Tuttavia, è importante ricordare che alcune fermate delle stazioni metro chiuderanno al termine dell’evento per facilitare il rientro dei tifosi. In particolare, le fermate M5 di Segesta e Ippodromo saranno chiuse dopo l’EuroDerby Milan-Inter, mentre il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5 potrebbe essere chiuso alla stazione di Lotto. Per cambiare tra le due linee, gli utenti devono uscire dai tornelli di una linea e rientrare da quelli dell’altra con lo stesso biglietto. In caso di necessità, è possibile cambiare tra le linee M1 e M5 e i bus notturni seguendo la mappa delle stazioni di transito consigliate. Le stazioni di San Siro Stadio, San Siro Ippodromo e Lotto sono tutte accessibili e servite da ascensori. Prima di partire, è possibile controllare il servizio di trasporto pubblico chiamando il numero 02 48 607 607 e digitando il tasto 1.

Bus notturrni

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.

Se viaggiate su M1 scendete a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

Sono inoltre potenziate le linee di superficie 16 e 90/91 rispetto al normale servizio per garantire il trasporto di tutti i tifosi.

Biglietti

I biglietti possono essere acquistati attraverso diversi canali, come l’app dell’ATM, gli SMS al 48444, le rivendite autorizzate e i distributori automatici.

Linee modificate

Linea 16: prima dell’inizio della partita, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

Linea 49: da due ore prima dell’inizio dell’evento, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine dell’evento per un’ora circa, stessa modifica in direzione piazza Tirana; in direzione Lotto M1 M5 i bus deviano tra le fermate di via Novara/via Sant’Elena e piazza Axum/Stadio Meazza.

Linee 64 e 80: dalla fine dell’evento per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa): dalla fine dell’evento, per un’ora circa, modifica il percorso in direzione Bisceglie tra via Diomede/Sant’Elia e via Patroclo, mentre, in direzione G. Govone, tra via San Giusto e via Pinerolo.

Linea 98: dalla fine dell’evento per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.

Queste erano le notizie riguardanti le fermate chiuse e le deviazioni di linee per L’EuroDerby a Milano.