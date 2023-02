Zona San Siro Milano: cosa si può fare di sera?

La zona di San Siro è ricca di cose da fare e posti da scoprire soprattutto di sera. Quali sono?

Per i tifosi di Inter e Milan sicuramente un’idea sarebbe quella di andare a vedere una partita in diretta dal maestoso Stadio Giuseppe Meazza. Che siate appassionati di calcio o meno, assistere ad un match calcistico a San Siro è una delle cosa da fare assolutamente a Milano, non soltanto per l’emozione ma soprattutto per ammirare l’impianto dello stadio e la sua bellezza.

San Siro o meglio lo Stadio Giuseppe Meazza è la casa delle due squadre meneghine Inter e Milan. Assistere a un match o percè no a un derby può rivelarsi divertente. Sentire i cori delle curve, vedere le coreografie è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita. Spesso le partite sono alla sera.

Passeggiare e ammirare i murales sulle mura dell’Ippodromo

Ci sono alcuni murales che sono stati realizzati da dei writers sulle mura che circondano l’Ippodromo. Il tema è soprattutto lo sport, il calcio ma ce ne sono molti altri da scoprire.

Cenare

In zona San Siro ci sono diversi ristoranti in cui poter cenare e godersi una bella serata. Ribot è uno dei più famosi, molto chic e proporne cucina dai sapori toscani, soprattutto carne.

La Pesa un’antica trattoria del quartiere e propone la tipica e tradizionale cucina milanese. Se si vuole optare per il pesce invece la scelta migliore è andare a La Barchetta.

Andare a ballare in discoteca

All’interno dell’Ippodromo è stato costruito un locale, il First Club. Qui ci si può divertire a suon di musica. La discoteca propone anche degli ottimi aperitivi e cene.