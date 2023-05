Milano, chiude la M4 nei prossimi weekend di maggio e giugno

La M4 di Milano sospenderà il servizio nei fine settimana di maggio e giugno per consentire i test per le aperture di nuove fermate. Pronta la soluzione momentanea del bus 73.

Per prepararsi all’imminente inaugurazione di nuove fermate, la M4 di Milano, la nuova linea di metropolitana blu già in parte inaugurata lo scorso novembre, rimarrà chiusa al pubblico nei prossimi fine settimana di maggio e giugno, nonché dal 24 al 30 giugno. Si tratta di una breve sospensione del servizio in vista dell’importante evento.

M4 di Milano: il motivo della chiusura

Il Comune di Milano ha spiegato di recente che: “La M4 sospenderà il servizio ai passeggeri per consentire i necessari test di pre-esercizio sull’intera tratta sino alla nuova stazione di San Babila in vista della prossima apertura, come previsto dalle normative sulla sicurezza dei sistemi trasporto”. E ancora: “Nei periodi di sospensione del servizio i tecnici dovranno intervenire sui sistemi di gestione della metro ‘driverless’ sull’intera tratta Linate-San Babila ed effettuare tutte le prove di collaudo in assenza di passeggeri, come richiesto dalla commissione di sicurezza ministeriale”.

Soluzione momentanea e prospettive future

Il comune di Milano ha suggerito di utilizzare il bus 73 al posto della M4, la quale dunque più nello specifico resterà chiusa il 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 maggio; anche il 3, 4, 10, 11, 17, 18 giugno e tutti i giorni dal 24 al 30 dello stesso mese. Il bus 73 infatti segue lo stesso percorso, ma in superficie e questa è ovviamente una soluzione temporanea fino a quando sarà prevista l’apertura delle stazioni di San Babila e Tricolore, soggette all’approvazione della commissione ministeriale della sicurezza.

Inoltre, in preparazione alle Olimpiadi invernali del 2026 che si terranno a Milano e Cortina, il Comune del capoluogo lombardo intende espandere il percorso tra San Babila e San Cristoforo nel corso del prossimo anno. Ciò comporterà l’aggiunta di 21 fermate e un percorso complessivo di 15,2 chilometri.