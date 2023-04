Sciopero dei treni venerdì 14 aprile: gli orari

Per lo sciopero dei mezzi previsto per la giornata di domani venerdì 14 aprile, si fermano i treni nazionali, ma anche i convogli regionali di Trenord.

Chiunque prenda il treno nella giornata di domani venerdì 14 aprile potrebbe affrontare difficoltà significative, dato il previsto sciopero dei treni. Il personale di Trenitalia, Trenord e Tper sarà infatti in sciopero come proclamato da diverse organizzazioni sindacali.

Sciopero dei treni: gli orari e l’impatto sulla circolazione ferroviaria

Domani si terrà uno sciopero dei treni dalle ore 9 alle ore 17 che potrebbe causare problemi ai pendolari di Milano e dintorni, ma non è sicuro che si verificheranno interruzioni del servizio. Lo sciopero è stato infatti organizzato per il 14 aprile 2023 da diversi sindacati, tra cui Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti, e coinvolgerà il personale di Trenord, Trenitalia e Tper. Tuttavia, non è certo che l’adesione dei lavoratori sarà significativa e potrebbe non esserci alcuna interruzione del servizio. Trenord ha dichiarato che in situazioni simili in passato, le adesioni non sono state significative e che eventuali cancellazioni verranno tempestivamente comunicate.

Il possibile sciopero nazionale potrebbe dunque causare notevoli disagi alla circolazione ferroviaria e causare cancellazioni totali e parziali di treni Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia. I passeggeri dovrebbero essere consapevoli che gli effetti, come cancellazioni e ritardi, potrebbero verificarsi anche prima e dopo l’orario di fine sciopero. Nonostante ciò, durante il periodo di protesta, Trenitalia ha programmato alcune corse nazionali che saranno indicate nelle tabelle dei treni che saranno garantiti in caso di sciopero. Queste informazioni possono essere consultate nella sezione “Treni garantiti in caso di sciopero” del sito web di Trenitalia. Dal momento che, però, le ripercussioni sul servizio potrebbero essere significative, Trenitalia consiglia a tutti i passeggeri di informarsi prima di recarsi in stazione. Ulteriori informazioni sui collegamenti e sui servizi saranno disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web di Trenitalia, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, nonché presso le biglietterie, gli uffici di assistenza delle stazioni ferroviarie, i punti self-service e le agenzie di viaggio autorizzate.

Sarà invece sempre garantito il servizio aeroportuale con le seguenti modalità: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie); autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

I motivi dello sciopero

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero dei treni nazionale, denunciando che le condizioni di lavoro dei ferrovieri e degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie sono peggiorate dopo la fine della pandemia. I sindacati chiedono anche un piano di assunzioni adeguato e una programmazione equilibrata dei turni che tenga conto della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata. Inoltre, i sindacati chiedono un miglioramento delle condizioni di sicurezza per contrastare le aggressioni del personale a bordo treno e delle stazioni, un adeguamento degli organici nella manutenzione e un’attenzione alla carenza di personale nel settore vendita e assistenza. In breve, i sindacati chiedono soluzioni concrete per risolvere le criticità lavorative di tutti i ferrovieri di Trenitalia.