Come pagare l’autobus o il tram con la carta di credito

Il servizio di pagamento con carta di credito contactless, disponibile su tutte le linee della metropolitana già da quattro anni, è stato esteso ora a tutti i mezzi di superficie della città, compresi autobus e tram.

Da giovedì 13 aprile non sarà più necessario cercare un’edicola per acquistare il biglietto quando si viaggia su un mezzo di trasporto ATM. Infatti, si potrà pagare direttamente a bordo dell’autobus o del tram con carta di credito contactless, senza doversi preoccupare di avere il ticket cartaceo. Questo servizio è disponibile su tutte le linee della metropolitana da quattro anni e grazie all’installazione di 1.500 apparecchi adesso è stato esteso a tutti i mezzi di superficie della città, con un investimento pari a 12 milioni di euro.

Sistema di pagamento contactless: in metro

Per pagare con una carta di credito contactless ai tornelli della metropolitana basta avvicinare la carta al lettore del dispositivo e in pochi istanti apparirà un messaggio di avvenuta transazione sul display, accompagnato da una luce verde e un suono di conferma. Al termine della corsa, alla stazione di arrivo, sarà necessario passare di nuovo la carta per uscire dal tornello. Sono accettate le carte dei circuiti Mastercard, Visa, American Express, Maestro e VPay, oltre a smartphone, orologi e altri dispositivi dove è stata digitalizzata una carta (tramite Apple Pay, Samsung Pay e altri servizi). Tuttavia, non sono valide le carte Postepay emesse da Visa e i bancomat del solo circuito PagoBancomat.

Inoltre, Atm raccomanda di utilizzare la stessa carta per entrare ed uscire dalla stazione. Ciò permette al sistema di calcolare il prezzo giusto per il viaggio effettuato e, se si utilizza la stessa carta per più spostamenti durante la giornata, dal quarto viaggio in poi verrà applicata la tariffa giornaliera, che risulta più conveniente. Se si dimentica di passare la tessera in uscita dalla stazione della metropolitana, il sistema non sarà in grado di individuare la stazione di arrivo e addebiterà un costo extra, applicando la tariffa massima prevista per raggiungere la stazione più lontana da quella di partenza.

Pagare l’autobus o il tram con la carta di credito: come funziona

Il sistema di pagamento contactless sulla superficie funziona allo stesso modo del sistema già presente ai tornelli della metropolitana, con la differenza che sull’autobus o sul tram non sarà necessario passare nuovamente la carta di credito prima di scendere. Per utilizzarlo, infatti, è sufficiente avvicinare la propria carta (che deve essere compatibile con i circuiti Mastercard, Visa, American Express, Maestro e VPay) al nuovo lettore quando si sale a bordo, attendere qualche istante e sul display apparirà un messaggio di conferma dell’avvenuta transazione, accompagnato da una luce verde e un suono di conferma. Tuttavia, se si utilizzano le linee esterne che effettuano percorsi al di fuori della zona tariffaria di Milano (Mi3 e oltre), è necessario avvicinare nuovamente la carta al momento della discesa per permettere al sistema di calcolare la tariffa corretta e applicare quella più conveniente. Le linee esterne coinvolte sono la 121, 130, 140, 165, 166 e 327.