Vecchi biglietti ATM scaduti il 10 marzo, cosa fare ora

Tutto quello che devi sapere per chiedere il rimborso o la sostituzione dei vecchi biglietti ATM, i quali non si possono più utilizzare dal 10 marzo.

A partire dal 9 gennaio di quest’anno era entrato in vigore il nuovo sistema tariffario di Atm a Milano. Ciò, come ben sappiamo, aveva comportato un aumento del prezzo dei biglietti per metro, autobus e tram. Tuttavia, i vecchi biglietti ATM non erano stati immediatamente eliminati e chi possedeva un ticket di 2 euro avrebbe potuto continuare a utilizzare il sistema di trasporti milanese senza alcun problema, almeno fino alla data limite del 10 marzo.

Ma quindi cosa fare ora con quei ticket ATM non più validi per accedere ai mezzi pubblici?

Come chiedere la sostituzione o il rimborso dei vecchi biglietti ATM

Dall’11 marzo al 10 giugno 2023 è possibile richiedere la sostituzione dei ticket ATM scaduti, pagando la differenza. A seconda del tipo di biglietto o carnet, sono necessarie diverse procedure.

I biglietti o i carnet cartacei devono essere portati direttamente ad uno sportello degli ATM Point .

devono essere portati direttamente ad uno sportello degli . Per i biglietti sulle app ATM, MyCicero o Telepass , bisogna prima stamparli alle casse automatiche in metropolitana premendo il tasto “Altri biglietti” e poi “Biglietti ATM codice PIN/PNR”. Solo una volta stampati, i biglietti si possono quindi portare in una delle rivendite in metropolitana o in un ATM Point .

, bisogna prima in metropolitana premendo il tasto “Altri biglietti” e poi “Biglietti ATM codice PIN/PNR”. Solo una volta stampati, i biglietti si possono quindi . Se si possiede un carnet sulla app ATM, i biglietti anche in questo caso devono essere prima stampati alle casse automatiche in metropolitana e solo successivamente è possibile portarli in un ATM Point.

Detto questo, in alternativa alla sostituzione, è possibile comunque richiedere semplicemente il rimborso dei vecchi biglietti ATM o dei carnet, sempre presso un ATM Point.

Gli orari degli sportelli e come prendere appuntamento

Ecco dunque gli orari di apertura e chiusura degli sportelli ATM di diverse stazioni della metropolitana di Milano. In particolare, a Duomo, Centrale e Cadorna tutti gli sportelli sono aperti dal lunedì al sabato, dalle 7.45 alle 20.00, mentre la domenica sono aperti dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. Invece a Garibaldi, Loreto, Romolo e Zara gli sportelli ATM sono aperti dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 20.00, e non la domenica.

Per ricevere assistenza presso gli ATM Point è necessario prenotare un appuntamento tramite l’app di ATM. Per farlo, è sufficiente selezionare la voce “ATM Point” dalla homepage, scegliere lo sportello desiderato e selezionare l’opzione “Resi o sostituzioni”. È importante notare che per ogni appuntamento, è possibile sostituire al massimo 10 ticket ATM scaduti.

N.B: allo sportello di Zara si possono fare solo rimborsi e non richiedere sostituzioni.