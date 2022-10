San Babila, viabilità modificata per i lavori della nuova metropolitana

Chiuse via Durini, via Cerva e via Rocchetti. Modifiche anche per alcune linee di bus Atm

Da martedì 25 ottobre sono previste modifiche alla viabilità in zona San Babila: continuano i lavori della realizzazione della nuova linea Blu e del parcheggio di via Borgogna.

Modifiche viabilità San Babila: le novità

Palazzo Marino rende noto che, a causa dei lavori per la M4, saranno chiuse al traffico veicolare, ad eccezione dei residenti, via Durini, via Cerva e via Ronchetti, nella parte che da via Borgogna porta in via Cerva.

Riaprirà la via Cino del Duca che, passando su via Borgogna e poi via Anselmo Ronchetti verso corso Monforte, consentirà la circolazione nella zona.

Viabilità San Babila: le modifiche di Atm

A partire da lunedì 24 ottobre, invece, sono previste anche modifiche al percorso e alle fermate delle linee 54 e 61 e dei bus sostitutivi della linea M1 e M3. La fine lavori per la M4, con la conseguente riaperture delle vie interessate, è prevista per maggio 2023.

La società di Foro Bonaparte segnala le seguenti modifiche:

Linea 54

Verso Lambrate FS M2 i bus deviano e saltano le fermate di San Babila M1 e via Visconti di Modrone.

In direzione Duomo M1 M3 il percorso non cambia.

Verso Lambrate FS M2 i bus deviano e saltano le fermate di San Babila M1 e via Visconti di Modrone. Linea 61

Verso largo Murani i bus deviano e saltano le fermate di via Visconti di Modrone, largo Augusto e San Babila M1.

In direzione piazza Napoli il percorso non cambia.

Verso largo Murani i bus deviano e saltano le fermate di via Visconti di Modrone, largo Augusto e San Babila M1. Linee NM1 e NM3

I bus verso Sesto Fs (linea NM1) e Comasina M3 (linea NM3) non fermano in largo Augusto. In direzione Molino Dorino M1 e San Donato M3 il percorso non cambia.

