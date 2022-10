Metropolitana M4, vagoni vandalizzati un mese prima dell’inaugurazione

I writer sono entrati in azione nel deposito di San Cristoforo: la società farà denuncia contro ignoti

Manca un mese all’apertura della prima tratta della tanto attesa linea Blu M4, ma i vagoni dei suoi treni sono già stati vandalizzati.

Metropolitana M4, vagoni vandalizzati: zona pericolosa, presto sarà a tensione elettrica elevata

Nei giorni scorsi i writer si sono introdotti nel deposito di San Cristoforo facendo un buco nel muro e hanno imbrattato due treni, ognuno formato da 4 vagoni, per un totale di 8 vagoni danneggiati.

Non è la prima volta che gruppi di writer scelgono Milano e i treni della metropolitana per le loro azioni vandaliche. La società M4 rende noto: “Tra le 4 e le 5, alcune persone si sono introdotte nel deposito, in una zona pericolosa perché presto, quando la nuova metropolitana sarà attiva, sarà a tensione elettrica elevata”. Atm ha sottolineato che sporgerà denuncia contro ignoti per quanto successo. Le immagini dello sfregio stanno circolando sui social.

Metropolitana M4, vagoni vandalizzati: inaugurazione prevista il 26 novembre

Sono questi i vagoni che inizieranno a funzionare il 26 novembre, data di inaugurazione della nuova linea. Solo un paio di giorni fa il sindaco Beppe Sala aveva annunciato l’apertura con un post su Instagram:

“Il 26 novembre apre il primo tratto della M4, al momento arriverà fino a Dateo, verranno aperte anche le bellissime aree di superficie. Ed entro giugno 2023 la M4 arriverà a San Babila“.

La prima tratta collegherà l’aeroporto di Linate alla stazione di Dateo.

