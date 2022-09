Sciopero dei mezzi a Milano: il 7 ottobre agitazione di 24 ore

A rischio tutti gli autobus della società Autoguidovie nei bacini di Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza: i dettagli

Nella giornata di venerdì 7 ottobre è in programma uno sciopero del personale di Autoguidovie.

Sciopero mezzi Milano: lo stop degli autobus

L’agitazione, in agenda già dallo scorso agosto, è stata indetta dalle sigle sindacali Osr Usb lavoro privato e Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro.

Pertanto, il 7 ottobre saranno a rischio, per 24 ore, tutti gli autobus della società Autoguidovie nei bacini di Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza.

La notizia è stata confermata sul portale del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Venerdì 7 ottobre i pullman Autoguidovie potrebbero non prestare servizio, ma tutto dipenderà dall’adesione dei lavoratori.

Sciopero mezzi Milano: disagi anche sui treni

Lo sciopero dei lavoratori di Autoguidovie sarà seguito da quello del personale Trenord.

Posticipata la protesta del personale dei treni regionali in programma per fine settembre. Sul portale del ministero specificano le nuove date della protesta: inizierà sabato 8 ottobre alle ore 21 e finirà domenica 9 alle ore 21. Trattandosi di una domenica, nelle 24 ore, non saranno garantite fasce di garanzia.

Alla manifestazione aderiscono anche i lavoratori rappresentati da Osr Orsa Ferrovie, in particolare il personale di Rfi. I disagi potrebbero coinvolgere i treni Trenitalia e quelli Trenord.

