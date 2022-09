Orari e fasce garantite dai treni Trenord, Trenitalia e Italo. Tutte le informazioni

Nella giornata di venerdì 9 settembre ci sarà uno sciopero generale proclamato da Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) e uno del settore ferroviario proclamato da Faisa-Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Slm-Fast-Confsal, Orsa Trasporti.

Giornata di fuoco per i pendolari. Previsti disagi anche per i treni –Trenord, Trenitalia, Italo- oltre che per il personale della pubblica amministrazione, pubblici e privati della sanità e della scuola.

Sciopero treni venerdì 9 settembre: Trenord

Trenord rende noto che dalle ore 9.01 alle 16.59 è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale mobile (macchinisti e capitreno) di Trenord, Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo Ntv. Pertanto, il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni.

Non sono tuttavia interessate le fasce orarie di garanzia. Viaggeranno anche i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 con arrivo previsto entro le ore 10:00. Per il solo servizio aeroportuale potranno essere istituiti autobus sostitutivi “no-stop” tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” sull’App Trenord.

Sciopero trasporti venerdì 9 settembre: Trenitalia

Trenitalia avvisa che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per informazioni su collegamenti e servizi è possibile visitare l’app Trenitalia, nella sezione Infomobilità della pagina web e nella sezione lavori e modifiche al servizio del sito web trenitaliatper.it, chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

