Metropolitana, un treno della lilla racconta i quartieri di Milano

La città accoglie i turisti stranieri con una campagna dedicata ai quartieri: di cosa si tratta?

YesMilano presenta ai viaggiatori della linea Lilla alcuni quartieri di Milano.

Azzurroscuro racconta i quartieri di Milano a bordo della metro lilla

I turisti stranieri e quelli italiani potranno dare un’occhiata alle illustrazioni realizzate dalla giovane artista italiana Azzurroscuro.

Negli allestimenti del treno della linea metropolitana M5 è disponibile un QR Code che rimanda al sito yesmilano.it, dove si possono scoprire calendari di eventi sportivi e culturali, curiosità e approfondimenti riguardanti il quartiere di interesse.

La metro lilla racconta i quartieri di Milano: i luoghi da vivere

I passeggeri scopriranno così alcuni scorci della città. Serafino Lo Piano, amministratore delegato di Metro 5 ha sottolineato: “Siamo molto soddisfatti della collaborazione stretta con YesMilano, con cui condividiamo l’entusiasmo di far conoscere e rappresentare artisticamente i quartieri di Milano, attraverso illustrazioni che suggeriscono ai viaggiatori della metro lilla luoghi ed eventi da vivere”.

La metro lilla racconta i quartieri di Milano: le illustrazioni

Un’iniziativa a sostegno del turismo, che farà riscoprire ai milanesi la propria città. Le illustrazioni richiamano Brera, Navigli, Porta Romana, Porta Venezia, Sarpi-Chinatown, CityLife, Isola, NoLo e il Centro. Inoltre, la campagna è anche proposta in 5 edicole del circuito Quotidiana – Porta Genova, Via Fabio Filzi, Piazza Giovine Italia, Via Castel Morrone e Crocetta – che mettono gratuitamente a disposizione dei turisti delle comode guide della città.

