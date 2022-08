Lavori autostrada Milano: chiuso il tratto tra Sesto e Cormano

Chiude per due notti il tratto Sesto-Cormano in direzione Torino

Nelle notti di mercoledì e giovedì 4 agosto, tra le 21 e le 5, chiude al traffico il tratto di autostrada A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano (direzione Torino).

Lavori autostrada A4 Milano

Società Autostrade ha reso noto che la chiusura consentirà i lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica.

I viaggiatori diretti verso Torino dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Sesto per immettersi prima sulla S.S.36 poi in A52 Tangenziale nord in direzione Rho, ed infine rientrare in A4 dalla Sp 35Milano-Meda tramite lo svincolo di Cormano.

Oltre all’autostrada rimarrà chiusa anche la stazione di Sesto San Giovanni in entrata per i veicoli diretti a Venezia che potranno usare quella di Monza. Infine, chiude anche l’area di servizio “Lambro nord”.

Lavori autostrada A9 Milano

Chiuso al traffico anche il tratto di autostrada A9 tra Saronno e Lomazzo nord (in entrambe le direzioni) tra le 22 e 6 di mercoledì 3 e giovedì 4 agosto. Società Autostrade informa che l’interruzione permetterà di effettuare lavori di manutenzione ad un cavo dell’alta tensione.

Chiunque viaggerà da Milano verso Como o il confine svizzero dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Saronno e immettersi sulla Sp233, successivamente sulla via Milano, via Como, Sp33, Sp23 e rientrare in autostrada allo svincolo di Lomazzo Nord.

I viaggiatori provenienti da Como/Chiasso e diretti a Milano, invece, dovranno effettuare il percorso inverso: uscire a Lomazzo Nord, immettersi sulla Sp23, successivamente sulla Sp33, via Como, via Milano, Sp233 e infine immettersi sull’autostrada in direzione Milano.

