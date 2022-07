A Milano arriva Extrema Global, l'app che guida i ciclisti al fresco

L'app è stata sviluppata dalla società olandese Arti Analytics Bv in collaborazione con Palazzo Marino, Mm e Amat

Nelle ultime settimane le temperature meneghine hanno toccato i quaranta gradi, rendendo complicata -se non impossibile- la vita a pedoni e ciclisti.

Extrema Global, l’app che segnala anche le fontanelle dell’acqua

Per aiutare i milanesi che desiderano attraversare la città a piedi o in bicicletta, la società olandese Arti Analytics Bv ha sviluppato Extrema Global, un’applicazione in grado di segnalare il tragitto più ‘rinfrescante’, evitando le strade assolate e le isole di calore più intense.

Inoltre, vengono indicate anche le fontane e le case dell’acqua più vicine al fine di rinfrescarsi nelle giornate più afose.

Extrema Global: le soste più interessanti

L’app, gratuita, è stata sviluppata in collaborazione con Palazzo Marino, Mm e Amat. Dopo essere stata testata a Rotterdam, Atene e Parigi è arrivata anche a Milano. È stata inaugurata nel 2020, fino all’anno scorso segnalava solo la presenza delle fontane, mentre ora ha esteso il suo raggio d’azione ai percorsi ciclabili, ai parchi e ai musei.

Il monitoraggio dei dati urbani indica ai cittadini tutti i luoghi in cui trovare refrigerio: la mappa evidenzia 73 parchi, 17 musei, 682 vedovelle e 52 case dell’acqua dove dissetarsi.

Extrema Global, Grandi: “Uno strumento a portata di tutti”

Inoltre, è presente anche una sezione con alcuni consigli sulle pratiche da adottare per affrontare le giornate più torride. Il focus è incentrato sulla mobilità sostenibile.

Elena Grandi, assessore all’Ambiente e al Verde, ha dichiarato: “Si tratta di uno strumento a portata di tutti.

Per combattere la siccità in futuro contiamo di monitorare anche le piscine e tutti i servizi che possono aiutare la città a rispondere al cambiamento climatico“.

