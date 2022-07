Ad agosto la metro rossa M1 verrà sospesa tra Pagano e Lotto

Il servizio verrà sospeso per effettuare interventi strutturali preventivi nella stazione di Amendola

Dal 13 al 21 agosto la circolazione dei treni della linea 1 della metropolitana di Milano verrà sospesa tra le fermate di Pagano e Lotto.

Metro rossa sospesa: 9 giorni di interventi

Ad annunciarlo è Atm, l’Azienda Trasporti Milanese.

Tecnici e operai lavoreranno 24 ore su 24 per terminare in soli nove giorni gli interventi. Per i passeggeri sarà attivato un servizio sostitutivo con bus lungo la tratta interrotta.

Metro rossa sospesa, Giana: “Predisposto un servizio di navette in superficie”

Nello specifico i lavori interesseranno il rinforzamento di due travi già esistenti, dopo i lavori di impermeabilizzazione già effettuati nell’estate 2021, e l’inserimento di altre due nuove travi, per rendere la struttura della galleria ancora più robusta.

“Per sopperire allo stop forzato abbiamo predisposto un servizio di navette in superficie”, spiega l’Ad di Atm Arrigo Giana. Inoltre, aggiunge: “In questo momento il progetto di prolungamenti della linea 1 è fermo, mentre è in progetto il prolungamento della M4 che, una volta inaugurata la tratta cittadina, si allungherà fino a Monza e ai comuni della tratta brianzola”.

Metro rossa sospesa: i percorsi alternativi

Oltre al bus sostitutivo, per spostarsi in zona i viaggiatori potranno utilizzare la linea M5 da Lotto per il centro città cambiando a Garibaldicon M2 o a Zara con M3.

Le frequenze della linea M5 saranno potenziate con treni ogni 3 minuti. Atm ricorda che le stazioni di Lotto e Wagner possono essere raggiunte a piedi dalle stazioni di Amendola M1 e Buonarroti M1. Durante gli interventi le squadre di assistenti alla clientela saranno presenti alle fermate di Pagano e Lotto per indirizzare i passeggeri e suggerire percorsi alternativi per raggiungere il centro.

