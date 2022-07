Malpensa, odissea per i passeggeri: cancellato all’ultimo un volo Wizzair

La mancanza di personale sta creando numerosi problemi: lasciati a terra 130 passeggeri

L’aumento del traffico aereo “post” pandemia e gli scioperi del personale stanno mettendo in difficoltà le vacanze degli italiani.

Volo Wizz Air cancellato a 30 minuti dalla partenza

Nella giornata di giovedì 14 luglio, oltre un centinaio di passeggeri diretti a Milano Malpensa dall’aeroporto Fontanarossa di Catania sono stati lasciati a terra dalla compagnia Wizz Air, a circa 30 minuti dalla partenza.

Una volta appurato che l’unico beneficio che avrebbero avuto da parte della compagnia low cost era il rimborso dei biglietti e che per arrivare a destinazione avrebbero dovuto arrangiarsi, è iniziata l’odissea per l’acquisto di un nuovo biglietto con altre compagnie aeree in partenza da Catania a Milano.

Volo Wizz Air cancellato: previsto un nuovo sciopero il 17 luglio

Domenica 17 luglio è prevista una nuova agitazione per il personale Enav: inclusi piloti e assistenti di volo Easyjet, Volotea, Ryanair, Malta Air e Crewlink.

Gli aerei delle low cost potrebbero rimanere a terra dalle 14 alle 18, ma sono garantiti i voli tra le 7-10 e 18-21. L’agitazione è stata indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti, le quali hanno chiarito che “dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”.

Volo Wizz Air cancellato: l’obiettivo degli scioperi

l dipendenti hanno lamentato problemi di organico e turni di lavoro troppo pesanti. Inoltre, sempre nella giornata di domenica potrebbero incrociare le braccia i lavoratori del settore vigilanza dei sedili aeroportuali, in questo caso l’agitazione è stata proclamata dalle 14 alle 18. L’obiettivo è sollecitare lo sblocco delle trattative di rinnovo del contratto nazionale di lavoro applicato agli oltre 100mila addetti del settore, scaduto da sette anni.

