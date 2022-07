Metro Milano, bloccata la linea Lilla tra Garibaldi e Zara

Caos in metropolitana "per un oggetto abbandonato". Attivati bus sostitutivi

Nella mattinata di lunedì 4 luglio i pendolari milanesi hanno dovuto fare i conti con la sospensione della metro lilla M5.

Perché la metro lilla M5 è bloccata?

Intorno alle ore 7:30 la circolazione della linea lilla della metropolitana milanese è stata sospesa tra Garibaldi e Zara.

La causa dello stop? Un “oggetto abbandonato” alla stazione della M5 Isola.

I protocolli di sicurezza sono stati attivati immediatamente, così come la circolazione alternativa dei mezzi.

Metro lilla bloccata: i percorsi alternativi

L’azienda dei trasporti milanesi ha comunicato su Twitter gli aggiornamenti per i passeggeri e ha messo a disposizione un bus sostitutivo: a Garibaldi è possibile cambiare con la M2, a Zara con M3. Sono in corso i rilievi delle autorità per capire di cosa possa trattarsi.

Per informazioni seguire il canale Twitter di Atm, il sito internet e ascoltare gli annunci.

Metro lilla bloccata: la prima ricostruzione

Secondo alcuni aggiornamenti, il pacco sospetto avrebbe fili elettrici sporgenti. Sul posto i pompieri nel Nbcr e gli artificieri per le verifiche. Dalla prima ricostruzione, la segnalazione è partita da una telefonata di un ragazzo che ha spiegato di aver dimenticato inavvertitamente il pacco con all’interno batterie elettriche.

