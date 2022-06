Guasto in stazione a Lambrate: circolazione dei treni rallentata

Traffico ferroviario in tilt: ripercussioni importanti anche sull'alta velocità

Nella mattinata di giovedì 30 giugno un guasto alla stazione di Milano Lambrate ha mandato in tilt il traffico ferroviario in partenza e diretto allo scalo di Milano Centrale.

Guasto in stazione a Lambrate: traffico ferroviario in tilt

Il problema si sarebbe verificato pochi minuti prima delle 7.

A Rogoredo i treni Alta velocità diretti a Roma e nel sud Italia, in partenza da Milano Centrale o in arrivo dalla vicina stazione di Porta Garibaldi hanno accumulato ritardi di 70 minuti. Caos e disagi per i pendolari diretti a Milano, Pavia, Bergamo e in molte altre destinazioni.

Guasto in stazione a Lambrate: l’annuncio di Rfi

Alla stazione di Rogoredo il Frecciarossa delle 7.20 diretto a Salerno era stato annunciato con 20 minuti di ritardo.

Intorno alle ore 8 è stato annunciato che il ritardo, in realtà, sarebbe stato di oltre un’ora.

Alle 8.30 Rfi ha reso noto: “Circolazione ferroviaria rallentata, dalle ore 6, fra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale per un inconveniente tecnico all’apparato che regola il traffico della stazione di Lambrate. È in corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana“.

Nelle stazioni della linea Milano-Genova sono stati segnalati treni con un ritardo compreso tra 35 e 90 minuti.

Guasto in stazione a Lambrate: i treni interessati dai disagi

Attualmente, i treni interessati dai maggiori disagi, con un ritardo superiore ai 60 minuti rispetto a quanto previsto sono i seguenti: FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03) FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02) FA 9803 Milano Centrale (7:05) – Pescara (11:34) IC 583 Milano Centrale (6:50) – Napoli Centrale (15:29) IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55) IC 633 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia (10:54).

Si consiglia ai passeggeri di consultare il sito e l’app di Trenitalia per essere aggiornati in tempo reale sulla situazione relativa al proprio treno.

