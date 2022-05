La protesta è stata proclamata da due sindacati: gli orari di metro, bus e tram

Lo sciopero di domenica 15 maggio ha visto bloccati i treni Trenord a causa di uno sciopero del personale. Venerdì 20 maggio è in programma un nuovo sciopero che coinvolgerà i mezzi Atm.

Sciopero 20 maggio: i sindacati

Le organizzazioni sindacali Cub e Sgb hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati, a cui ha aderito il sindacato CUB Trasporti.

I sindacati di base hanno proclamato l’agitazione per diversi motivi, tra cui la richiesta di cessare il fuoco in Ucraina, sbloccare i contratti, aumentare gli stipendi e reintrodurre la scala mobile.

Sciopero 20 maggio: l’orario dei mezzi

La metropolitana sarà garantita per tutta la giornata. Possibili conseguenze sul servizio dopo le ore 18. A rischio, invece, i mezzi di superficie: tram, autobus e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18.

La mobilitazione potrebbe avere delle conseguenze anche sul servizio della funicolare Como-Brunate: in particolare dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 e fino al termine del servizio.

Sciopero 20 maggio: le motivazioni

Oltre all’immediato cessato il fuoco in Ucraina, lo sciopero è stato indetto “per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari; per lo sblocco dei contratti e aumenti salariali e la reintroduzione della scala mobile; per l’approvazione di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico in disuso”.

Le sigle manifestano “contro le politiche di privatizzazione; contro le spese militari dirette, indirette e indotte e la destinazione delle relative risorse alla scuola, alla sanità pubblica, ai trasporti ed al salario garantito per disoccupati e sottoccupati; per la riduzione dell’orario a parità di salario”. Il ritrovo dei lavoratori sarà in piazza Cairoli alle ore 9:30.

