Segnalata l'ipotesi della M3 a Peschiera: tram veloci fino a Paullo

L'incontro tra i Comuni e la nuova prospettiva: coprire il tragitto fino a Paullo con i tram veloci

L’ipotesi di un prolungamento della metropolitana fino a Paullo si allontana, dando spazio ad una nuova prospettiva: portare la M3 a Peschiera Borromeo e coprire il tragitto fino a Paullo con una metrotranvia.

M3 fino a Peschiera: l’incontro

L’incontro tra i Comuni interessati al tracciato ha coinvolto nel progetto Palazzo Marino, Regione Lombardia, Città Metropolitana e i comuni del Sud-Est Milanese: San Donato, Peschiera, Mediglia e Paullo. Durante la seduta, i progettisti di Mm, la società che ha presentato diverse ipotesi per potenziare il trasporto pubblico lungo la Paullese, hanno esposto le soluzioni migliori tenendo in considerazione la sostenibilità costi-benefici.

M3 fino a Peschiera: le ipotesi

Spicca il prolungamento della linea gialla fino a Peschiera, valutando un servizio di metrotranvia da San Donato a Paullo. Tra le ipotesi, spunta una terza possibilità: il prolungamento della M3 per un tratto di 4,4 chilometri, con le fermate aggiuntive di San Donato-centro e Peschiera. Da qui potrebbe partire una metrotranvia disposta a coprire 10,9 chilometri, otto le fermate: Peschiera M3, Peschiera Bettola, Pantigliate Vigliano, Mediglia Mombretto, Settala Caleppio, Paullo centro, Paullo Conterico, Paullo Teem.

Secondo alcune valutazioni si ipotizza una corsa ogni quattro minuti per la metropolitana e una ogni otto minuti per il servizio di superficie. L’investimento previsto è pari a 700 milioni di euro. I rappresentati di Regione Lombardia hanno sottolineato che il tracciato della tranvia la renderebbe isolata rispetto ai centri abitati. Mentre Massimiliano Consolati, assessore ai Trasporti di Paullo, afferma: “Finalmente si prospetta un’ipotesi concreta per creare un sistema di trasporto alternativo all’auto privata”.

Federico Lorenzini, sindaco di Paullo, aggiunge: “Che si tratti di metropolitana o metrotranvia, l’importante è portare un servizio su ferro in un’area che finora ne è stata sguarnita”.

