Trenord, in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 24 ore

Il Ministero dei Trasporti annuncia la manifestazione: lo sciopero avrà luogo il 14 dicembre.

Nella giornata di martedì 14 dicembre è previsto un nuovo sciopero dei treni a Milano e in Lombardia.

Sciopero Trenord: gli orari

I dipendenti Trenord incroceranno le braccia dalle ore 3 di martedì 14 alle ore 2 di mercoledì 15 dicembre.

Lo sciopero è stato annunciato il 10 novembre dal sito internet del Ministero dei Trasporti. Le sigle che promuovono la manifestazione sono Rsu 1a Pdm e Rsu 1B Pdb. Di conseguenza, il servizio regionale e suburbano, aeroportuale, esclusa la lunga percorrenza, potrebbe subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

Sciopero Trenord: gli autobus sostitutivi

Solo ed esclusivamente i servizi aeroportuali, nel caso di cancellazione dei treni, garantiranno autobus sostitutivi:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

Sciopero Trenord: l’ultima manifestazione

Lo scorso ottobre, a Milano e in tutta la regione Lombardia, i ferrovieri si erano fermati per 23 ore nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25: cadendo di domenica non erano previste fasce di garanzia.

