Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo a Milano: la protesta di Trenord

I ferrovieri in sciopero per 23 ore: a rischio i treni Trenord tra il 24 e il 25 ottobre.

Previsto un altro sciopero dei mezzi a Milano. Dopo l’agitazione generale dello scorso 11 ottobre, il prossimo stop è per la fine del mese di ottobre.

Sciopero mezzi a Milano: braccia incrociate per 23 ore

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti anticipa che, questa volta, potrebbero essere i ferrovieri a fermarsi per 23 ore, non solo a Milano, ma in tutta la regione Lombardia.

A Milano sciopero dei mezzi il 24 e il 25 ottobre

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Rsu 1a Pdm e Rsu 1B Pdb -le quali avevano già indetto un’altra agitazione lo scorso settembre-, nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 ottobre.

Sciopero mezzi a Milano: e le fasce di garanzia?

Cadendo di domenica, non dovrebbero essere previste fasce di garanzia. Il potenziale stop di Trenord potrebbe avere inizio dalle ore 3.00 del 24 notte -la notte tra sabato e domenica- fino alle ore 2.00 della notte seguente.

Attese comunicazioni ufficiali sul sito dell’azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale.

