Diego Passoni porta al Carcano una rivisitazione teatrale della Genesi, tra provocazioni e riflessioni sulla nostra epoca.

Il Teatro Carcano di Milano si prepara a una nuova serata di cultura con il nome di Follow the Monday. Il prossimo appuntamento, previsto per lunedì 2 novembre 2026 alle 20:30, vede protagonista Diego Passoni, conduttore televisivo e autore, che presenterà lo spettacolo Siamo tutti sulla stessa arca. L’evento, inserito nella rassegna settimanale, si propone come un’esperienza teatrale che va oltre la semplice narrazione, attraversando temi antichi e contemporanei con uno sguardo ironico e provocatorio.

La serata si colloca in un contesto di crescente interesse per gli spettacoli che uniscono cultura e intrattenimento. Il Carcano, situato in Corso di Porta Romana 63, è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per le iniziative che cercano di trasformare il palcoscenico in un luogo di dibattito. Questo evento, con biglietto a posto unico da 25 €, promette di mantenere alta la tradizione di serate d’autore che la sede ha coltivato negli ultimi anni.

Dettagli pratici dello spettacolo

La data è fissata per lunedì 2 novembre 2026, con inizio alle 20:30. La presentazione si svolgerà nell’auditorium principale del Teatro Carcano, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dotato di accessibilità per persone con disabilità. I biglietti, al prezzo unico di 25 €, sono acquistabili online sul sito ufficiale o direttamente alla cassa. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la sede via e-mail all’indirizzo info@ o telefonare al 02 55181362.

Il viaggio nella Genesi: spunti e provocazioni

Lo spettacolo si concentra sul primo libro della Bibbia, la Genesi, un testo spesso frainteso o semplicemente ignorato. Passoni sostiene che la Genesi non sia solo una raccolta di miti antichi, ma un racconto ricco di speranze, sesso, sangue, bugie, violenza e scene di nudo, elementi che lo rendono sorprendentemente attuale. Attraverso monologhi, performance coreografiche e momenti di improvvisazione, il pubblico viene invitato a riconsiderare il significato di quei frammenti biblici alla luce delle sfide del mondo contemporaneo.

Perché la Genesi è ancora attuale

L’autore evidenzia come le dinamiche di potere, le tensioni familiari e le narrazioni di creazione presenti nella Genesi si rispecchino nelle nostre relazioni odierne. La ricchezza tematica del testo permette di esplorare questioni di identità, autorità e libertà personale, dimostrando che il racconto sacro può fungere da specchio per le nostre contraddizioni e aspirazioni. In questo modo, lo spettacolo diventa una sorta di lezione di vita presentata in chiave teatrale.

Diego Passoni: dal palcoscenico alla radio

Prima di approdare al teatro, Diego Passoni ha ricoperto diverse veste artistiche. Dopo aver studiato danza e aver lavorato come ballerino, ha trovato la sua prima vetrina televisiva come conduttore di programmi di intrattenimento. Da più di vent’anni è la voce che accompagna le giovani orecchie di Radio Deejay nella rubrica “Pinocchio”, insieme a Pina e Vale. Parallelamente, ha pubblicato un libro dedicato alla Genesi, edito da Mondadori, che ha consolidato il suo ruolo di divulgatore di testi sacri con un approccio critico e accessibile.

Follow the Monday: la formula del Carcano

La rassegna Follow the Monday è nata per trasformare il tradizionale lunedì sera in una serata di incontro culturale. Ogni appuntamento ospita ospiti provenienti da settori diversi – giornalismo, scienza, arte, musica – con l’obiettivo di favorire il dibattito e la partecipazione attiva del pubblico. Il Teatro Carcano, che ha spostato l’apertura di stagione all’Auditorium, si è così affermato come un vero laboratorio di idee, dove lo spettacolo di Passoni si inserisce in una programmazione più ampia volta a stimolare la riflessione collettiva.

L’invito è rivolto a chiunque desideri sperimentare una prospettiva nuova su un testo antico, attraversando le soglie di un teatro che da anni promuove l’incontro tra arte e società. Non mancate: lunedì 2 novembre, alle 20:30, il Teatro Carcano vi aspetta per un viaggio indimenticabile sulla stessa arca.