Bologna celebra la vittoria per 2-1 contro il Monza, ma la città è anche teatro di una grande protesta contro il caro vita.

Sabato 31 ottobre la capitale emiliana è stata al centro di due eventi di forte impatto. Da una parte, il Bologna ha conquistato tre punti in Serie A contro il Monza, dal risultato di 2-1. Dall’altra, migliaia di cittadini hanno chiuso le strade della città per protestare contro l’aumento del costo della vita, provocando l’intervento della Guardia di Finanza.

Il match, trasmesso in diretta su diverse piattaforme, ha regalato agli spettatori due momenti di grande tensione e due evidenti colpi di genio. Il primo gol è arrivato al 33° minuto, quando Tommaso Pobega, uscito in zona difensiva, ha sferato un tiro preciso dal limite dell’area, aggirando il portiere avversario e aprendo le marcature per il cappotto rosso-azzurro. L’azione ha scatenato i cori dei tifosi in curva, che hanno sostenuto la squadra con energia rinnovata.

Il Bologna si impone con due reti decisive

Il ritorno di Federico Bernardeschi al centro dell’attacco ha cambiato le sorti della partita. Al 59° minuto, ha ricevuto un cross filtrante sul fianco destro e, con un destro potente, ha battuto il portiere del Monza, rendendo il risultato 1-1. Dopo un intermedio teso, il Bologna ha trovato il volo definitivo al 74° minuto: Bernardeschi ha concluso a rete da appena undici metri, con un tiro dal piede sinistro che ha toccato l’impalcatura e si è insaccato nella rete avversaria. Il colpo di scena ha sancito la vittoria del Bologna, che porta a casa tre punti fondamentali per la lotta al centro-classifica.

L’allenatore del Bologna, consapevole dell’importanza del risultato, ha elogiato la concentrazione dei giocatori e la capacità di reagire rapidamente ai momenti critici della partita. Dall’altro lato, il Monza ha mostrato determinazione, ma non è riuscito a trovare il pareggio, nonostante un’occasione di Gustavo Varela al 15° minuto, di traguardo, però rimasta inespressa.

Protesta a Bologna: il corteo contro il carovita e il ruolo dei finanzieri

Nel pomeriggio, circa cinquantamila manifestanti hanno avviato il corteo partendo dal centro della città, diretto verso la Tangenziale e l’autostrada. Il movimento, organizzato da diverse sigle sindacali, aveva l’obiettivo di denunciare l’inflazione dei prezzi e il crescente costo della vita. Dopo aver forzato un cordone di polizia sotto il ponte di Unipol, i manifestanti hanno subito scontrarsi con gli agenti della Guardia di Finanza, impiegati in tenuta antisommossa.

Momento di “fair play” dei finanzieri

In un episodio inusuale, appena il corteo ha invaso la tangenziale, alcuni finanzieri hanno tolto i caschi e abbassato gli scudi a terra, in segno di rispetto verso i cittadini. Un lavoratore ha esclamato “Buon lavoro” e il pubblico ha reagito con applausi. Successivamente, gli agenti hanno ripreso la marcia, scortando i manifestanti fino all’uscita 7 della tangenziale, evitando ulteriori scontri.

Pulizia dell’asfalto e ripristino del traffico

Terminato il blocco, durata complessiva di circa tre ore, i manifestanti hanno collaborato alla pulizia dell’asfalto, rimuovendo i rifiuti accumulati durante la fermata. La polizia ha dichiarato la situazione sotto controllo e la viabilità è stata gradualmente ripristinata, limitando i disagi per i residenti e per il transito autostradale.

La giornata si è conclusa con una contrapposizione evidente: da una parte, il Bologna festeggia una vittoria meritata, dall’altra, la città vive le tensioni di una protesta popolare. Entrambi gli eventi hanno messo in luce la capacità della comunità di reagire, sia attraverso lo sport che attraverso l’attivismo civico, dimostrando che il sentimento collettivo può esprimersi in più forme.