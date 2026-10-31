Bologna e Monza si affrontano al Dall'Ara con motivazioni diverse: continuità per i rossoblù e un tentativo di riscatto per i biancorossi.

La decima giornata di Serie A vede il Bologna ospitare il Monza al leggendario Dall’Ara. Raffaele Palladino guida una squadra che ha conquistato due vittorie consecutive, l’ultima di gran spessore contro il Milan a San Siro. Il tecnico bolognese punta a mantenere la continuità tattica, limitando al massimo le rotazioni, soprattutto dopo aver recuperato Orsolini. Dall’altra parte, Ivan Juric deve affrontare una condizione di difficoltà in trasferta: un solo punto guadagnato in cinque fuori casa, con le speranze di rientro di Pessina e Ziolkowski dopo la pausa.

Schemi e probabili formazioni

Il Bologna dovrebbe schierarsi con il modulo 3-4-3, con una difesa a tre composta da difensori centrali di destra e sinistra e la presenza di Amondarain e Zortea sui lati. A centrocampo, il triangolo di Vitol, Heggem e Alhassane garantirà copertura sia difensiva che offensiva. In attacco, Dovbyk sarà affiancato da Cambiaghi e Helland, offrendo più opzioni sulla fascia. Il Monza, invece, tornerà con il 3-4-2-1, con Törnqvist, Kouadio e Carboni a difesa, mentre le fasce vedranno Birindelli e Mangas. Il duo d’attacco sarà guidato da Varela, supportato da Mota e Robinson, con Colpani e Ngonge in riserva.

Assenze, squalificati e ballottaggi decisivi

Le indisponibilità influenzeranno entrambe le scelte. Il Bologna dovrà fare a meno di Holm (rientra alla 22ª giornata) e Piccoli (rientra alla 12ª), oltre a valutare Enem e De Silvestri. Per il Monza, le assenze più pesanti sono Pessina e Ziolkowski, entrambe disponibili solo dalla 12ª, mentre Maye e Folorunsho restano da valutare. Nessun giocatore è attualmente squalificato. I due ballottaggi più incerti sono Amondarain-Zortea (55-45%) e Goglichidze-Kouadio (60-40%). Anche la scelta tra Robinson-Ngonge contro Colpani-Varela è al 60-40% a favore di Robinson.

Statistiche recenti e fattori decisivi

Il Bologna ha totalizzato 10 punti dall’arrivo di Palladino, segnando almeno un gol in ogni partita dal suo esordio. Tuttavia, la squadra non vince più in casa dal 12 aprile, con quattro pareggi e tre sconfitte. Inoltre, subisce più reti da subentranti avversari (5). Al contrario, il Monza registra un solo punto in cinque trasferte, con l’unico pareggio il 6 settembre contro il Parma. È anche la squadra che concede più reti da calci inattivi (6) e che subisce più gol nei primi 15 minuti (5). Il capocannoniere Varela è al suo settimo gol in campionato, pari al record di Colpani per stagione, e guida la classifica marcatori con Donyell Malen.

Considerate le informazioni disponibili, il Bologna punta a sfruttare la qualità offensiva dei suoi tre attaccanti, mentre il Monza cercherà di consolidare la difesa e sfruttare la velocità di Varela e dei suoi supporting players. La partita promette di essere decisiva per le ambizioni europee di Bologna e per la lotta contro la discesa di Monza.