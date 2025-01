Doppietta di Ongaro e gol di Calcagni per una serata memorabile al Piola

Una vittoria che mancava da tempo

Il Novara ha finalmente ritrovato il sorriso, battendo la Virtus Verona con un convincente 3-0. Questa vittoria segna un importante passo avanti per la squadra, che non vinceva al Piola da ben settanta giorni. La partita, disputata in un clima freddo ma con un terreno in perfette condizioni, ha visto gli azzurri dominare il gioco, specialmente nella seconda metà della gara. La formazione di Giacomo Gattuso ha mostrato un gioco fluido e incisivo, riuscendo a concretizzare le occasioni create.

Ongaro protagonista indiscusso

Il vero protagonista della serata è stato senza dubbio Ongaro, autore di una doppietta che ha messo in ghiaccio il risultato. Il primo gol è arrivato al 36′ del primo tempo, quando, su un cross perfetto di Calcagni, Ongaro ha anticipato il difensore avversario e ha insaccato di testa. Questo gol ha sbloccato la partita, permettendo al Novara di giocare con maggiore serenità. Nella ripresa, Ongaro ha raddoppiato al 39′, dimostrando una grande capacità di posizionamento e un ottimo tempismo. La sua prestazione ha messo in evidenza non solo le sue doti tecniche, ma anche la sua determinazione nel voler portare la squadra alla vittoria.

Calcagni, un centrocampista decisivo

Oltre a Ongaro, Calcagni ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria del Novara. Il centrocampista ha fornito un assist prezioso per il primo gol e ha siglato il terzo gol in pieno recupero, chiudendo definitivamente i conti. La sua capacità di inserirsi e di creare occasioni per i compagni è stata determinante per il successo della squadra. La sinergia tra i giocatori è stata evidente, e questo ha permesso al Novara di esprimere un gioco di alta qualità, capace di mettere in difficoltà la difesa della Virtus Verona.

Un futuro promettente per il Novara

Con questa vittoria, il Novara si rilancia in classifica, portandosi a quota 32 punti e mantenendo vive le speranze di un buon piazzamento finale. La squadra ha dimostrato di avere le potenzialità per competere ad alti livelli, e la prestazione contro la Virtus Verona è un chiaro segnale di crescita. Gli azzurri dovranno ora mantenere alta la concentrazione e continuare a lavorare sodo per affrontare le prossime sfide. Il prossimo incontro contro il Lecco sarà un test importante per verificare la continuità di questo trend positivo.