Milano: operazione contro la criminalità giovanile con 50 arresti

La Polizia di Stato smantella un'organizzazione di rapine e ricettazione a Milano.

Un’operazione di grande portata

Questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito un’importante operazione a Milano, portando all’arresto di 50 individui, tra cui 18 minorenni, accusati di reati gravi come rapina, ricettazione e associazione per delinquere. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano e dalla Procura per i Minorenni, gli agenti hanno dato esecuzione a due provvedimenti restrittivi, evidenziando la crescente preoccupazione per la criminalità giovanile nella capitale lombarda.

Il fenomeno delle rapine in strada

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, ha messo in luce un allarmante fenomeno di rapine e furti con strappo, perpetrati da giovani stranieri. Questi delinquenti prendevano di mira oggetti di valore, in particolare collane d’oro indossate da giovani e anziani. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle intercettazioni telefoniche, gli investigatori sono riusciti a identificare gli autori di ben 25 rapine, rivelando anche un canale di ricettazione legato a una famiglia di origine rumena.

La rete di ricettazione smantellata

La base operativa dell’organizzazione criminale è stata scoperta in un’abitazione popolare occupata abusivamente nel quartiere San Siro. Qui, i rapinatori si recavano per ricettare la refurtiva, senza alcun timore di essere scoperti. Periodicamente, l’oro rubato veniva trasportato in Romania per essere riciclato. L’organizzazione si avvaleva anche di giovani italiani e libici per gestire i contatti e ampliare il proprio giro d’affari, dimostrando una preoccupante capacità di adattamento e infiltrazione nel tessuto sociale.

Le reazioni delle autorità

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’operazione definendola “molto positiva” e ha sottolineato l’importanza di un atteggiamento fermo nei confronti dei giovani coinvolti in attività criminali. Ha evidenziato la necessità di educare e seguire questi ragazzi, ma ha anche affermato che chi commette reati ripetutamente deve affrontare le conseguenze delle proprie azioni. D’altra parte, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha espresso preoccupazione per la diffusione di una criminalità sempre più organizzata, sottolineando che è un problema che non può più essere ignorato.