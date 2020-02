Tra le molte proposte illustrate da Alessandro Morelli, due riguardano la funzionalità delle metro della città di Milano.

Presentati dal Carroccio ben 1.700 emendamenti al Comune al documento del Bilancio di previsione 2020-2022. Illustrati dal capogruppo di partito Alessandro Morelli, due riguardano la metro e la proposta di tenerla aperta anche di notte nei fine settimana.

Metro aperta anche di notte: l’idea della Lega

Oltre la richiesta di incentivi per l’installazione di telecamere sui taxi e l’aumento della polizia locale sulle linee 90/91, la Lega si fa promotrice di due proposte riguardanti l’ampliamento delle funzionalità dei mezzi pubblici. Lo scopo degli esponenti leghisti è infatti quello di avvicinare il più possibile Milano al resto delle capitali europee. Londra, Berlino e Barcellona si presentano come avanguardiste per quel che riguarda i mezzi di trasporto cittadini. In queste le metropolitane rimangono aperte fino a tarda notte favorendo la mobilità dei turisti ma anche degli stessi cittadini.

Metro aparte 24 ore su 24 da un lato e servizio gratuito per i giovani under 25, dall’altro: queste le due proposte.



Poco probabile che entrambi gli emendamenti vengono approvati, ma l’idea di andare incontro alle esigenze dei più giovani, invogliando anche gli spostamenti in tram, metro e bus più tosto che in auto o moto, non è così male. Certo, la proposta della Lega non è del tutto nuova. Già in passato, e più volte, è stato proposto di allungare i tempi di chiusura delle metropolitane, ma ATM è sempre stata esaustiva nella risposta. È infatti impossibile, a livello tecnico, permettere di far funzionare le metro senza mai farle fermare. Sono necessari continui interventi di manutenzione e controllo, tanto più se i mezzi circolano tutto il giorno senza interruzione.

Una proposta, quindi, difficilmente approvabile ma comunque positiva per la sicurezza dei più giovani e per il benessere della città, che di certo vanta ottimi risultati a livello di inquinamento.